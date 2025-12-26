Haberler

Cuma günü hangi diziler var? 26 Aralık Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün var mı?

Cuma günü hangi diziler var? 26 Aralık Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 26 Aralık 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Ben Leman

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 ARALIK

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Gönül Dağı

02.50 Kasaba Doktoru

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı