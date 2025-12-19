Haberler

Cuma günü hangi diziler var? 19 Aralık Ben Leman, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı?

Güncelleme:
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Ben Leman, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Ben Leman, Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 19 Aralık 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Ben Leman

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 ARALIK

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Savaş Gemisi | Yabancı Sinema

22:30 Maç Önü

23.00 Mainz 05 - Samsunspor | Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

