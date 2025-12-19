Cuma günü hangi diziler var? 19 Aralık Ben Leman, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Ben Leman, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Ben Leman, Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 19 Aralık 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: Ben Leman
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 ARALIK
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Savaş Gemisi | Yabancı Sinema
22:30 Maç Önü
23.00 Mainz 05 - Samsunspor | Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları