Haberler

Cuma bu akşam hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 27 Şubat, Taşacak Bu Deniz saat kaçta başlıyor?

Cuma bu akşam hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 27 Şubat, Taşacak Bu Deniz saat kaçta başlıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 27 Şubat 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: - (Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü basketbol maçı nedeniyle 6 Mart Cuma günü yayınlanacak)

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Yeraltı (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2026

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

Onur BAYRAM
Haberler.com
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Bir ilde kar kalınlığı insan boyunu aştı! Vatandaşlar kolları sıvadı
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı