Cuma bu akşam hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 27 Şubat, Taşacak Bu Deniz saat kaçta başlıyor?

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: - (Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü basketbol maçı nedeniyle 6 Mart Cuma günü yayınlanacak)

ATV: -

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Yeraltı (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2026

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)