Cuma bu akşam hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 27 Şubat, Taşacak Bu Deniz saat kaçta başlıyor?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 27 Şubat 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: - (Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümü basketbol maçı nedeniyle 6 Mart Cuma günü yayınlanacak)
ATV: -
Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)
Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)
NOW TV: Yeraltı (20.00)
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 ŞUBAT 2026
20.00 Maç Özel
21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan
00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)