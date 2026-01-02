Haberler

Cuma bu akşam hangi diziler var? 2-3 Ocak 2026 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Cuma bu akşam hangi diziler var? 2-3 Ocak 2026 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Güncelleme:
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 31 Aralık 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.

TRT 1: Taşacak Bu Deniz

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 OCAK

14.25 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz (tekrar)

23.15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

03.30 Kasaba Doktoru

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
