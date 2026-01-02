Cuma bu akşam hangi diziler var? 2-3 Ocak 2026 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 31 Aralık 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu.
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü yani bu akşam yılbaşı haftası nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ekranlara gelmeyecek.
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 OCAK
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (tekrar)
23.15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
03.30 Kasaba Doktoru