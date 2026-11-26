CSKA Sofya Trabzonspor maç kaç kaç, maç bitti mi soruları karşılaşma süresince en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma henüz başlamadı.

Karşılaşma henüz başlamadı.

MAÇ BİTTİ Mİ?

Karşılaşma henüz başlamadı.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR CANLI SKOR

CSKA Sofya Trabzonspor maçının canlı skoru, UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile canlı skor uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Maç, TRT 1'den de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasında oynadığı üç maçta 6 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 12 maçta 28 puanla ikinci sırada bulunuyor. CSKA Sofya, Konferans Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos deplasmanından 2-1 yenilgiyle döndü.