Çorumspor süper lige çıktı mı?

Anadolu kulüpleri arasında yükselen bir değer olarak gösterilen Çorum FK için Süper Lig iddiaları yeniden gündeme geldi. “Çorum spor Süper Lig’e çıktı mı?” sorusu sosyal medyada sıkça konuşulurken, kulübün ligdeki konumu ve olası yükselme senaryoları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ÇORUM FK FİNALDE! SÜPER LİG YOLUNDA DEV ADIM

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanşında sahasında Çorum FK, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kaybeden Çorum ekibi, taraftarı önünde ortaya koyduğu etkili performansla büyük bir geri dönüşe imza attı ve Süper Lig umutlarını finale taşıdı.

ÇORUM FK RÖVANŞTA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

İlk karşılaşmadan mağlup ayrılan Çorum FK, rövanş maçına yüksek tempo ile başladı. Arda Şengül’ün golüyle umutlarını artıran kırmızı-siyahlılar, Samudio’nun kritik golüyle skoru 2-0’a taşıdı ve maçı uzatmaya götürerek avantajı tamamen ele aldı.

SÜPER LİG ATEŞİ YANDI

Alınan bu sonuçla birlikte Çorum FK, Süper Lig yolunda büyük bir engeli aşarak final bileti aldı. Maçın son bölümünde taraftar desteğini arkasına alan ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak adeta Süper Lig ateşini yaktı.

FİNALDE RAKİP ESENLER EROKSPOR

Çorum FK, play-off finalinde sezonu 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak final mücadelesinin 24 Mayıs Cuma günü Konya Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yapılacağı açıklandı.

SÜPER LİG BİLETİ TEK MAÇA BAĞLI

Final karşılaşmasını kazanan takım, Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda mücadele etme hakkı elde edecek. Kritik maç öncesi futbolseverlerin heyecanı artarken, iki takımın da hedefi Süper Lig’e yükselmek olacak.