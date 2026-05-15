Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak yol kenarındaki bankta oturan iki kardeşe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OTOMOBİL SAVRULARAK BANKA ÇARPTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alaplı-Ereğli kara yolunun Göktepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. yönetimindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki bankta oturan kardeşler G.D. ve A.D.’ye çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan B.D., Y.S. ve E.A. yaralandı.

Bankta oturan kardeşler G.D. ve A.D. de çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan kardeşler G.D. ve A.D.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı