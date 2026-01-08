Çorum okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Çorum'da okul yok mu (ÇORUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma Çorum okullar tatil mi, Çorum'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Çorum Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ÇORUM HAVA DURUMU

Çorum'da Saat Saat Hava Durumu: Kuvvetli Sağanak ve Kar Geçişi Uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre Çorum'da perşembe ve cuma günleri yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Perşembe günü15.00–18.00 saatleri arasında yağmurlu hava beklenirken, sıcaklık 9 derece civarında seyredecek.

Perşembe akşam saatlerinden itibaren Çorum'da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. 18.00–21.00 ve 21.00–24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağış beklenirken, rüzgarın zaman zaman 50 km/sa hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Cuma günü gece yarısından sonra yağış zayıflayacak. 24.00–03.00 saatleri arasında yağmur etkili olurken, 03.00–06.00 saatleri arasında yağmurun hafif kar yağışına dönmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hava çok bulutlu olacak.

Cuma günü öğle saatlerinden sonra sıcaklıklar düşüşe geçecek. 18.00'den itibaren Çorum'da sıcaklık eksi 2 dereceye kadar gerilerken, hissedilen sıcaklığın eksi 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık eksi 4 dereceyi görecek.

Yetkililer, Çorum genelinde kuvvetli yağış, gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.