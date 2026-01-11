Çorum okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Çorum'da okul yok mu (ÇORUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi Çorum okullar tatil mi, Çorum'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Çorum Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ÇORUM HAVA DURUMU

Çorum Hava Durumu Raporu (12 - 16 Ocak 2025)

Çorum genelinde 12 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla kış mevsiminin en etkili hava sistemlerinden biri hakimiyet kuracak. Beş günlük hava tahmin raporuna göre, haftaya yoğun bir kar yağışı dalgasıyla başlanacak. Pazartesi günü beklenen sıcaklık değerleri en düşük sıfırın altında 1 derece, en yüksek ise 2 derece olarak ölçülmektedir. Ancak yüzde 96'ya ulaşan nem oranı ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava akımları, havanın çok daha sert hissedilmesine neden olacaktır.

Çorum'un coğrafi yapısı, özellikle kuzey ilçelerinde kar yağışının daha yoğun hissedilmesine ve şehirler arası ulaşımda aksamalara yol açmasına neden olabilir. 13 Ocak Salı ve 14 Ocak Çarşamba günlerinde yağışların yer yer etkisini sürdüreceği, ancak asıl riskin yağış sonrası nemli havanın donmasıyla oluşacak buz tabakasında saklı olduğu vurgulanmaktadır. Bölgenin meteorolojik geçmişi incelendiğinde, bu dönemlerde eksi 18 dereceye kadar düşen dondurucu sıcaklıkların yaşandığı görülmektedir. Tahminler, hafta ortasında dondurucu bir ayazın tüm şehri etkisi altına alacağını göstermektedir.

Sürücülerin özellikle Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki geçitlerde yaşanabilecek gizli buzlanmaya karşı son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Kamu kurumları, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba ve doğalgaz kullanımı konusunda uyarırken, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da ahırlardaki sıcaklık dengesini korumaları istenmektedir. 16 Ocak Cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında kalacağı ve kışın en zorlu beş günlük sürecinin yaşanacağı bir tablo çizilmektedir. Şehir merkezinde kar küreme ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışacağı duyurulurken, yaşlı ve çocukların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması tavsiye edilmektedir.

ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.