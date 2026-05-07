Çorum FK Keçiörengücü tek maç mı, rövanşı var mı?

Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan Play-Off serüveninde Çorum FK - Keçiörengücü maçı tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bugün saat 20:00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda başlayacak müsabakanın bir rövanşı bulunmuyor; yani 90 dakika sonunda (veya gerekirse uzatmalar ve penaltılarda) rakibine üstünlük kuran taraf doğrudan bir üst tura yükselecek. Statü gereği normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışları bir üst tura çıkan takımı belirleyecek.

Süper Lig yolundaki bu dev eşleşme, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecanın zirve yapacağı karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, seyircisinin desteğiyle turu geçerek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.