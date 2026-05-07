Çorum FK Keçiörengücü tek maç mı, rövanşı var mı?
Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanı başlarken, Süper Lig hedefleyen Çorum FK ve Ankara Keçiörengücü arasındaki kritik eşleşme için nefesler tutuldu. Futbolseverlerin arama motorlarında en çok sorguladığı "Çorum FK - Keçiörengücü maçı tek maç mı, rövanşı var mı?" sorusu, TFF’nin güncel Play-Off statüsüyle netlik kazandı. Ligi üst sıralarda bitiren iki ekibi karşı karşıya getiren bu zorlu randevu, sistemin ilk turu olması nedeniyle "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor.
Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek olan Play-Off serüveninde Çorum FK - Keçiörengücü maçı tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bugün saat 20:00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda başlayacak müsabakanın bir rövanşı bulunmuyor; yani 90 dakika sonunda (veya gerekirse uzatmalar ve penaltılarda) rakibine üstünlük kuran taraf doğrudan bir üst tura yükselecek. Statü gereği normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışları bir üst tura çıkan takımı belirleyecek.
ÇORUM FK - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Süper Lig yolundaki bu dev eşleşme, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecanın zirve yapacağı karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, seyircisinin desteğiyle turu geçerek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.
MAÇ TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?
TFF’nin belirlediği Trendyol 1. Lig Play-Off statüsüne göre, 1. tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanmaktadır. Yani bu karşılaşmanın bir rövanşı bulunmamaktadır.
• Beraberlik Durumu: Maçın 90 dakikalık normal süresi eşitlikle tamamlanırsa, 15’er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek.
• Penaltı Atışları: Uzatmalarda da kazanan çıkmazsa, yarı finale yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
ÇORUM FK’DA SON DURUM VE İSTATİSTİKLER
Normal sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayarak büyük bir ivme yakalayan Çorum FK, Play-Off turuna oldukça moralli giriyor.
• Kadro Durumu: Kritik maç öncesinde kırmızı-siyahlı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
• Sezon Karnesi: İki takım arasında ligde oynanan her iki maçı da Çorum FK (2-1 ve 1-0) kazanarak rakibine karşı psikolojik üstünlüğü eline almış durumda.
PLAY-OFF YOL HARİTASI VE SÜPER LİG HEDEFİ
Tek maçlık bu zorlu engeli aşan taraf, Süper Lig biletine bir adım daha yaklaşacak. 1. turu geçen ekip, yarı final aşamasında diğer eşleşmenin galibiyle çift maçlı eliminasyon sistemine göre karşılaşacak. Çorum FK, kendi sahasında oynamanın verdiği avantajı skora yansıtarak Ankara Keçiörengücü karşısında hatasız bir oyun sergilemek istiyor.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.