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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, farklı katılım modelleriyle ziyaretçileri ve uluslararası temsilcileri ağırlıyor. Organizasyonda akredite delegasyonlar, gözlemciler, medya mensupları ve sivil toplum ortakları yer alırken halkın katılımı ise herkese açık Yeşil Bölge üzerinden sağlanıyor. Peki, COP31 ziyaretçi kaydı nasıl yapılır? COP31'e kimler katılabilir, ücretsiz mi? Detaylar...

COP31'E KİMLER KATILABİLİR?

COP31, farklı katılımcı gruplarını bir araya getiren uluslararası bir iklim organizasyonu olarak düzenleniyor. Konferans kapsamında akredite delegasyonlar, gözlemciler, medya mensupları ve sivil toplum ortakları ağırlanıyor.

Halkın organizasyona katılım fırsatları ise herkese açık olarak belirtilen Yeşil Bölge üzerinden sunuluyor. Böylece konferansın ziyaretçilere yönelik katılım imkanı, Yeşil Bölge kapsamındaki etkinlikler ve ziyaret programları aracılığıyla sağlanıyor.

COP31 ZİYARETÇİ KAYDI NASIL YAPILIR?

COP31 kapsamında Yeşil Bölge'yi ziyaret etmek isteyenlerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Ziyaretçiler, günlük giriş ve rehberli deneyimlere katılmak için internet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kayıt sürecinde Yeşil Bölge ziyaretine yönelik çevrim içi başvuru ve giriş seçenekleri takip ediliyor. Ziyaretçiler, kendilerine sunulan kayıt imkanları üzerinden günlük giriş veya rehberli deneyimlere yönelik işlemlerini tamamlayabiliyor.

COP31 ZİYARETÇİ KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ!

YEŞİL BÖLGE'YE NASIL KATILIRIM?

COP31'de halkın katılımına açık alan olarak belirlenen Yeşil Bölge, ziyaretçilerin organizasyon kapsamında sunulan deneyimlere erişmesini sağlıyor. Bu alana katılmak isteyen ziyaretçiler çevrim içi kayıt yaptırarak günlük giriş ve rehberli deneyimler için başvuruda bulunabiliyor.

Yeşil Bölge'de yer almak isteyen kuruluşlar için de farklı başvuru imkanları bulunuyor. Kuruluşlar, sergi ve program başvurularını ilgili süreç üzerinden gerçekleştirebiliyor.

COP31 YEŞİL BÖLGE SERGİ VE PROGRAM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

COP31 Yeşil Bölge'de yer almak isteyen kuruluşlar, sergi ve program başvurusu yapabiliyor. Bu kapsamda organizasyona katkı sunmak ve kendi çalışmalarını Yeşil Bölge içerisinde tanıtmak isteyen kuruluşlar, ilgili başvuru sürecini takip edebiliyor.

Ortaklık ve sergi fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen kuruluşların ise Yeşil Bölge ekibiyle iletişime geçmesi gerekiyor. Böylece sergi, program ve ortaklık süreçlerine ilişkin başvurular ilgili ekip üzerinden yürütülüyor.

COP31 YEŞİL BÖLGE ZİYARETÇİLERİ İÇİN KAYIT ZORUNLU MU?

COP31 Yeşil Bölge'ye ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Ziyaretçiler, günlük giriş ve rehberli deneyimler için internet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kuruluşların sergi ve program başvuruları ise ziyaretçi kayıt sürecinden ayrı olarak yürütülüyor.