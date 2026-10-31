Conor Morgan kimdir? Conor Morgan Virtus Bologna maçında ne yaptı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş bir ara 15 sayı gerideydi ve Bologna'daki maçın son dört dakikasına da 13 sayı geride girdi. Son sözü Conor Morgan söyledi. Kanadalı forvet, bitime 1 saniye kala köşeden attığı üçlükle skoru 103-101 yaptı ve siyah-beyazlılara EuroLeague'deki dördüncü galibiyetini getirdi.

Maç 30 Ekim 2026'da PalaDozza Spor Salonu'nda oynandı ve Virtus Bologna'nın sezondaki beşinci yenilgisi oldu.

CONOR MORGAN VİRTUS BOLOGNA MAÇINDA NE YAPTI?

Conor Morgan, Virtus Bologna maçında galibiyeti getiren son saniye üçlüğünü attı. İlk çeyreği 24-24 berabere kapatan iki takımdan ev sahibi soyunma odasına 54-47 önde girdi; üçüncü çeyreğin sonunda fark 4 sayıya (74-70) inmişti, ama Virtus son bölümün başında farkı yeniden açtı.

Beşiktaş son dakikalarda geri geldi. Son hücumda top köşedeki Morgan'a gitti ve şutu girdiğinde saatte yalnız 1 saniye kalmıştı. Maçın en skoreri 30 sayıyla Lonnie Walker oldu.

CONOR MORGAN MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Conor Morgan maçtan sonra, top kendisine geldiğinde şutun gireceğini bildiğini söyledi. Son periyotta asistan antrenörlerle konuşup oyunun temposunu değiştirdiklerini, Bologna'da kazanmanın da takımın tam ihtiyaç duyduğu şey olduğunu anlattı.

Başantrenör Dusan Alimpijevic ise kadroda beş önemli oyuncunun eksik olduğunu, bazılarının sezona henüz başlayamadığını hatırlattı.

CONOR MORGAN KİMDİR?

Conor Morgan, 2024'ten beri Beşiktaş'ta oynayan Kanadalı uzun forvet. Üniversite basketbolunu 2012-2018 arasında University of British Columbia'da oynadıktan sonra profesyonel kariyerine Yeni Zelanda'da başladı.

Beşiktaş, oyuncuyla yolların devam edeceğini Haziran 2026'da duyurdu. Morgan geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 31 maça çıktı; maç başına 9,71 sayı, 4,52 ribaund ve 1,77 asist ortalaması tuttu.

CONOR MORGAN KAÇ YAŞINDA?

Conor Morgan 32 yaşında. 3 Ağustos 1994'te Kanada'da doğdu.

CONOR MORGAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Conor Morgan, Yeni Zelanda'da Southland Sharks'la başladığı profesyonel kariyerinde İspanya, Andorra, Polonya, Türkiye ve İngiltere'de forma giydi. 2018-2021 arasında Joventut Badalona'da, 2021-2022 sezonunda MoraBanc Andorra'da, 2022-2023'te Polonya'nın Slask Wroclaw takımında oynadı.

Türkiye'ye ilk kez Şubat 2023'te, Bahçeşehir Koleji'ne transfer olarak geldi. 2023-2024 sezonunu geçirdiği London Lions'la EuroCup'ta yarı finale çıktı ve maç başına 11 sayı, 4,9 ribaund üretti. Beşiktaş transferi 1 Temmuz 2024'te açıklandı.

CONOR MORGAN KANADA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Conor Morgan, Kanada milli takımında oynadı. Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Kanada kadrosundaydı ve turnuvada maç başına 6,3 sayı ortalaması tuttu.