Günümüzde çölyak hastalığı hakkında farkındalık artarken, tüketilebilecek gıdalar da merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle “çölyak hastası bulgur pilavı yiyebilir mi?” sorusu, beslenme listelerini yeniden düzenleyen hastalar tarafından sıkça araştırılıyor. Bulgurun gluten içermesi nedeniyle çölyak hastaları için risk oluşturduğu belirtilirken, alternatif olarak pirinç ve glütensiz tahıllar öneriliyor.

ÇÖLYAK HASTASI BULGUR PİLAVI YİYEBİLİR Mİ?

Çölyak hastalığı, gluten adlı proteine karşı gelişen ciddi bir bağışıklık sistemi rahatsızlığıdır. Bu nedenle hastaların beslenme düzeninde gluten içeren tüm gıdaların tamamen çıkarılması gerekir. En çok merak edilen sorulardan biri ise “çölyak hastası bulgur pilavı yiyebilir mi?” sorusudur. Bulgur, buğdayın işlenmiş bir hali olduğu için gluten içerir ve çölyak hastaları için uygun değildir.

BULGUR GLUTEN İÇERİR Mİ?

Bulgur, sert buğdayın haşlanıp kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen bir tahıldır. Bu işlem gluten proteinini ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla bulgur pilavı, çölyak hastaları için riskli gıdalar arasında yer alır. Az miktarda tüketim bile bağırsaklarda hasara ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

ÇÖLYAK HASTALARI HANGİ BESİNLERİ TÜKETEBİLİR?

Çölyak hastaları için güvenli olan besinler arasında pirinç, mısır, kinoa, karabuğday ve özel olarak üretilmiş glütensiz ürünler yer alır. Bulgur pilavı yerine pirinç pilavı veya glütensiz alternatifler tercih edilmelidir. Ayrıca paketli ürünlerde “glutensiz” ibaresi mutlaka kontrol edilmelidir.

SONUÇ: BULGUR PİLAVI TÜKETİLMEMELİ

Uzmanlara göre çölyak hastalarının bulgur pilavı tüketmesi önerilmez. Çünkü bulgur gluten içerdiği için hastalığın belirtilerini tetikleyebilir ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çölyak hastalarının tamamen glütensiz bir beslenme planına sadık kalması büyük önem taşır.