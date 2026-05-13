Çok Güzel Hareketler 'Papaz skeci' neden yayından kaldırıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler programında yer alan Papaz skecinin erişime kapanması dikkat çekti. Skeçle ilgili alınan karar sonrası birçok kullanıcı “Papaz skeci neden kaldırıldı, sansür mü uygulandı?” sorularına yanıt ararken, sosyal medyada konu hakkında farklı iddialar gündeme geldi.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER "PAPAZ SKECİ" NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

Yılmaz Erdoğan yönetimindeki Çok Güzel Hareketler 2 programında yayınlanan “Papaz Olduk” isimli skeç, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hristiyan bir gencin Müslüman bir kızı istemeye gitmesini konu alan skeçte yer alan bazı ifadeler, Hristiyan toplumunun tepkisini çekti. Gelen eleştirilerin ardından program ekibi dikkat çeken bir karar aldı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan skeçle ilgili özellikle Süryani toplumu tarafından sert açıklamalar yapıldı. İnanca yönelik aşağılayıcı ifadeler içerdiği öne sürülen skeç sonrası gözler program yapımcılarına çevrilirken, Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden özür açıklaması geldi.

PAPAZ OLDUK SKECİ NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Çok Güzel Hareketler 2’de yayınlanan “Papaz Olduk” isimli skeçte geçen bazı diyaloglar, Hristiyan vatandaşlar tarafından rahatsız edici bulundu. Skeçte kullanılan ifadelerin dini değerlere karşı saygı sınırlarını aştığı yönündeki yorumlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Özellikle İstanbul Süryani Kadim Vakfı tarafından yapılan açıklamada, skecin toplumun dini hassasiyetlerini incittiği belirtilerek yapım ekibine tepki gösterildi.

SKEÇ YAYINDAN KALDIRILDI

Tepkilerin büyümesinin ardından programın resmi sosyal medya hesaplarından bir özür mesajı yayımlandı. Açıklamada, skecin amacını aşan ifadeler içerdiğinin fark edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son bölümümüzdeki bir skecimizde, amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç Youtube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz.”

Yapılan açıklamanın ardından “Papaz Olduk” isimli skeç, programın YouTube yayın listesinden kaldırıldı.

SANAT DÜNYASINDA “DUYARLILIK” TARTIŞMASI

Yaşanan olay sonrası sosyal medyada sanatın ifade özgürlüğü ile dini değerlere saygı arasındaki sınır yeniden tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar mizahın özgür olması gerektiğini savunurken, bazı kesimler ise dini inançların mizah unsuru yapılırken daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Program ekibinin kısa sürede özür dileyip içeriği kaldırması, Süryani toplumu tarafından olumlu karşılandı. Ancak benzer olayların tekrar yaşanmaması adına televizyon ve dijital içerik üreticilerine daha hassas davranmaları yönünde çağrılar yapıldı.