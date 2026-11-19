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Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım'da kutlanıyor. Bu yıl Dünya Çocuk Hakları Günü, yarın, 20 Kasım 2026 Cuma günü kutlanacak. Gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1989'da kabul ettiği Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin yıl dönümü olması nedeniyle bu tarihte anılıyor. Sözleşme; çocukların yaşama, eğitim, sağlık, korunma ve katılım haklarını güvence altına alıyor. Çocuk Hakları Günü ne zaman, neden kutlanıyor, çocuk hakları nelerdir ve en güzel Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları neler soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin tüm detaylar ve paylaşılabilecek anlamlı mesajlar.

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında Dünya Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul etmesinin yıl dönümü olarak kutlanıyor. Gün, çocukların haklarına toplumun dikkatini çekmeyi, çocukların korunması ve gelişimi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Türkiye de Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye taraf olan ülkeler arasında yer alıyor.

ÇOCUK HAKLARI NELERDİR?

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 18 yaşın altındaki herkesi çocuk olarak kabul ediyor ve çocuklara tanınan hakları güvence altına alıyor. Sözleşmede yer alan temel haklar şunlar:

Yaşama ve gelişme hakkı

Eğitim hakkı

Sağlık hakkı

Bir isim ve vatandaşlık hakkı

Ailesiyle birlikte yaşama hakkı

Her türlü şiddet, istismar ve ihmalden korunma hakkı

Oyun oynama ve dinlenme hakkı

Düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı

Ayrımcılığa uğramama hakkı

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖZÜ

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." – Mustafa Kemal Atatürk

EN GÜZEL DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Bir çocuğun gülüşü, dünyanın en güzel umududur. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Her çocuk sevgiyle büyümeyi, güvenle yaşamayı ve özgürce hayal kurmayı hak eder.

Çocukların haklarını korumak, geleceği korumaktır.

Oyun oynamak bir çocuğun hakkı, onu korumak hepimizin görevidir.

Bir çocuğun elinden tutmak, geleceğe dokunmaktır.

Çocukların mutlu olduğu bir dünya, herkes için daha güzel bir dünyadır.

Çocuklar bizim emanetimiz, onların hakları ise ortak sorumluluğumuzdur.

Her çocuğun bir okulu, bir oyuncağı ve güvenli bir yuvası olsun.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir hayat sürdüğü günlerin gelmesi dileğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Hayallerini özgürce kurabilen, eğitimden ve sağlıktan eşit şekilde yararlanabilen çocukların olduğu bir dünya için… Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Savaşın, açlığın ve şiddetin olmadığı, her çocuğun gülümseyerek büyüdüğü bir dünya diliyorum. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Çocuklar sevgiyle, saygıyla ve güvenle büyüdükçe dünya daha yaşanabilir bir yer olacak. Tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın haklarına sahip çıkmak hepimizin görevi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

KISA DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Her çocuk mutlu olmayı hak eder. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Çocuklar gülsün, dünya güzelleşsin. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Çocukların hakkı, hepimizin sorumluluğu. 20 Kasım kutlu olsun!

Sevgiyle büyüyen çocuklar, umutla dolu bir gelecek demek. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!