Club Brugge Arsenal hangi kanalda? Club Brugge Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Club Brugge Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Club Brugge Arsenal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Club Brugge Arsenal maçını hangi kanal veriyor? İşte Club Brugge Arsenal maçı yayın bilgisi haberimizde...

ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Arsenal maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Club Brugge Arsenal maçını Tabii kullanıcıları şifresiz ve canlı yayın ile platformdan izleyebilecekler.

ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge Arsenal maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.