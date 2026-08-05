Haberler

Claude çöktü mü, Claude AI problem mi var 5 Ağustos Çarşamba?

Claude çöktü mü, Claude AI problem mi var 5 Ağustos Çarşamba?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 Ağustos Çarşamba günü kullanıcılar, yapay zekâ araçları arasında yer alan Claude’a erişimde sorun yaşandığını bildiriyor. Özellikle “Clauede çöktü mü?” ve “Claude AI çalışmıyor mu?” şeklindeki aramalar artarken, sistemde genel bir kesinti veya performans problemi olup olmadığı merak konusu oldu. Kullanıcı raporlarına göre, Anthropic tarafından geliştirilen Claude yapay zekâ modeline erişimde zaman zaman yavaşlama ve hata bildirimleri yaşanabiliyor.

Claude AI’da 5 Ağustos Çarşamba günü yaşanan olası erişim problemleri, sosyal medyada ve arama motorlarında gündem oldu. “Claude çöktü mü, neden açılmıyor?” soruları hızla yükselirken, kullanıcılar hizmetin durumunu araştırmaya başladı. Yapay zekâ tabanlı sohbet sistemi Claude AI tarafında yaşanan bu tür kesintiler, genellikle yoğun trafik veya teknik bakım süreçlerinden kaynaklanabiliyor ve kısa süreli erişim sorunlarına yol açabiliyor.

CLAUDE NEDİR?

Claude, Anthropic tarafından geliştirilen gelişmiş bir yapay zekâ sohbet asistanıdır. Kullanıcılarla doğal dil üzerinden iletişim kurabilen sistem, soruları yanıtlayabilir, metin üretebilir ve farklı dijital görevlerde yardımcı olabilir. ChatGPT benzeri bir yapıya sahip olan Claude, özellikle güvenlik ve doğruluk odaklı yanıt üretimiyle dikkat çekmektedir.

CLAUDE ÇÖKTÜ MÜ?

Son gelen kullanıcı raporlarına göre Claude AI’da zaman zaman erişim sorunları yaşandığı iddia ediliyor. Platforma girişte hata alan veya yanıt alamayan kullanıcılar, “Claude çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Kesintinin nedeni henüz resmi olarak doğrulanmazken, bu tür durumların yoğun trafik veya teknik bakım süreçlerinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

Claude yine mi çöktü? 5 Ağustos Çarşamba sabahından itibaren kullanıcılar Claude AI'da yaşanan aksaklıkları sosyal medyaya taşımaya başladı.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı

TBMM'deki teklifte kritik detay! Onlara kapı kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti

Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Fenerbahçe'den şık geri dönüş! Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

"Salah'ı biz almadık" deyip görüştükleri yıldız golcüyü açıkladı