Çirkin 3. sezon ne zaman başlayacak? Çirkin 3. sezon yayınlanacak mı, hangi kanalda yayınlanacak?

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Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin final yapmasının ardından izleyiciler yeni sezon beklentisini araştırmaya başladı. Dizinin takipçileri “Çirkin 3. sezon ne zaman başlayacak?”, “Çirkin 3. sezon gelecek mi?” ve “Çirkin yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı yapımın 3. sezonuna ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.

ÇİRKİN 3. SEZON YAYINLANACAK MI?

Hayır. Çirkin dizisi 3. sezonuyla yayınlanmayacak. Star TV'nin resmi internet sitesinde 11. bölüm tanıtımının “Final” ifadesiyle yayımlanmasıyla dizinin sona ereceği kesinleşti. 11. bölüm, dizinin son bölümü olacak ve hikâye bu bölümle birlikte tamamlanacak.

ÇİRKİN 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çirkin dizisinin 3. sezonu olmayacağı için yeni bir sezon yayın tarihi bulunmuyor. Dizinin 11. ve final bölümü 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Bu bölüm sezon finali değil, dizinin final bölümü olacak.

ÇİRKİN 3. SEZON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çirkin dizisi 11. bölümüyle final yaptığı için 3. sezon herhangi bir kanalda yayınlanmayacak. Dizinin final bölümü Star TV'de ekrana gelecek ve bu yayınla birlikte dizi sona erecek.