Çirkin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Çirkin 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Sırların bir bir açığa çıktığı ve hesaplaşmaların derinleştiği Çirkin dizisinde izleyiciler 3. bölüm ipuçlarını merakla takip ediyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran son sahnelerin ardından, "Çirkin 3. bölüm fragmanı izle" aramaları Google'da zirveye yerleşti. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Kadir ve Meryem arasındaki gerilim tırmanacak mı? İşte merakla beklenen Çirkin 3. bölüm tanıtımı ve fragman yayın takvimine dair en güncel bilgiler...
Ekranlara iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede izleyicileri etkisi altına alan Çirkin dizisinin son bölümündeki çarpıcı finalin ardından gözler bir sonraki haftaya çevrildi. Meryem ve Kadir'in hikayesinde heyecan dozu artarken dizi tutkunları, "Çirkin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Çirkin yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapım ekibinden gelecek ilk görüntüleri heyecanla bekleyen izleyiciler için dizinin gelecek haftaki yol haritası ve fragman detayları netleşmeye başladı.
ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Çirkin dizisi, Türk televizyon tarihinin usta isimleri ile genç yeteneklerini aynı projede buluşturuyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizinin kadrosu adeta yıldızlar geçidini andırıyor. Dizide karakterlere hayat veren isimler arasında; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz ve Özlem Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Dizinin asıl sürprizi ise dev çınar kadrosunda saklı! Usta oyuncular Nur Sürer ve Çetin Tekindor’un performanslarıyla güç katan dizi; Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz ve Kadir Bertan gibi zengin bir yardımcı oyuncu kadrosuna sahip.
ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU
"Masum bir kalpten doğan büyük bir hikaye" sloganıyla yola çıkan dizi, dramatik bir kayboluş hikayesini odağına alıyor. Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Meryem Tunalı'nın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar zinciri, bir mahallede filizlenen devasa bir dönüşümün izlerini sürüyor.
Küçük yaşta ailesini kaybederek hayatın acı gerçekleriyle erken yaşta tanışan Meryem'in kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir. Ancak yıllar ikisini de farklı yerlere savurmuştur. Kadir artık güç, para ve ihtirasın şekillendirdiği bambaşka bir dünyanın adamıyken; Meryem saf duygularıyla hayata tutunmaya çalışmaktadır. Yıllar sonra kesişen yollar sadece eski bir aşkı değil; karanlık sırları, derin hesaplaşmaları ve geri dönüşü olmayan kararları da beraberinde getirecektir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Meryem’in Kadir için kendini feda etmesi ve Kadir’in Meryem’i korumak adına suçu üstlenmesi, ikili arasındaki bağın kuvvetlenmesine neden olur. Meryem, Kadir’in kendisi yüzünden hapse girmesine engel olmak isterken, Lale’nin elindeki gizli kayıtlar onu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirir. Kadir ve Meryem’in herkesten sakladığı büyük sır, Tarık’ın bir fotoğraf stüdyosunda rastladığı bir kareyle gün yüzüne çıkar. İhaneti en büyük günah sayan Ökkeş’in karşısına çıkan Kadir, Tarık’ın gerçekleri itiraf etmesi için tanıdığı süre dolarken hayatının en zorlu sınavını verir.
ÇİRKİN 6.BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
Çirkin dizisini Star TV ekranlarından izleyebilirsiniz.
ÇİRKİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin görsel atmosferi ve hikayenin ruhunu yansıtan mekanlar izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Çirkin dizisinin çekimleri Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Hikayenin başlangıcındaki görkemli ve çarpıcı kareler için çekimlerin ilk durağı İstanbul'un en ikonik semtlerinden biri olan Bebek oldu. Şehrin farklı dokularını bir araya getiren dizi, hem lüks hayatın parıltısını hem de mahalle kültürünün samimiyetini İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında izleyiciye sunmaya devam ediyor.