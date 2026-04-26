Çirkin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Çirkin 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Ekranlara iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede izleyicileri etkisi altına alan Çirkin dizisinin son bölümündeki çarpıcı finalin ardından gözler bir sonraki haftaya çevrildi. Meryem ve Kadir'in hikayesinde heyecan dozu artarken dizi tutkunları, "Çirkin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Çirkin yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapım ekibinden gelecek ilk görüntüleri heyecanla bekleyen izleyiciler için dizinin gelecek haftaki yol haritası ve fragman detayları netleşmeye başladı.

ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çirkin dizisi, Türk televizyon tarihinin usta isimleri ile genç yeteneklerini aynı projede buluşturuyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizinin kadrosu adeta yıldızlar geçidini andırıyor. Dizide karakterlere hayat veren isimler arasında; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz ve Özlem Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Dizinin asıl sürprizi ise dev çınar kadrosunda saklı! Usta oyuncular Nur Sürer ve Çetin Tekindor’un performanslarıyla güç katan dizi; Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz ve Kadir Bertan gibi zengin bir yardımcı oyuncu kadrosuna sahip.