Çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top kullanılacak mı?

Yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayan Beşiktaş’ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, futbol teknolojilerinde son yılların en çok konuşulan yeniliklerinden biri olan çipli top sisteminin Türkiye’de uygulanması için resmi girişim başlattı. Peki, çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top mu kullanılacak? Detaylar...

ÇİPLİ TOP NEDİR?

Çipli top, futbol maçlarında kullanılan standart topların içine entegre edilen ileri teknoloji sensörlerle donatılmış bir sistemdir. Bu sensörler, topun hareketini milisaniyelik hassasiyetle takip ederek oyunun kritik anlarına dair veri üretir.

Bu teknoloji ilk olarak uluslararası turnuvalarda dikkat çekmiş ve özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası ile UEFA Euro 2024 organizasyonlarında aktif şekilde kullanılmıştır. Turnuvalarda elde edilen başarılı sonuçlar, sistemin güvenilirliğini ve doğruluğunu ortaya koymuştur.

ÇİPLİ TOP NE İŞE YARIYOR?

Çipli top sistemi, futbolun en tartışmalı kararlarının daha hızlı ve doğru verilmesini amaçlar. Topun içerisinde yer alan sensörler, oyuncunun topa ilk temas ettiği anı tespit ederek bu veriyi anlık olarak VAR merkezine iletir.

Bu veriler, yapay zeka destekli sistemler tarafından analiz edilerek özellikle ofsayt pozisyonlarının belirlenmesinde kritik rol oynar. Aynı zamanda:

Topun ele temas edip etmediği

Topun kale çizgisini geçip geçmediği

Pasın çıkış anı

gibi detaylar da sensörler aracılığıyla net biçimde tespit edilir.

Bu sistem, insan hatasını minimize etmeyi hedefleyen modern futbol teknolojilerinin en önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

TÜRKİYE'DE ÇİPLİ TOP MU KULLANILACAK?

Türkiye’de çipli top kullanımına yönelik ilk somut adım Beşiktaş cephesinden geldi. Başkan Serdal Adalı’nın Kulüpler Birliği’ne gönderdiği yazının ardından, birçok kulübün projeye destek verdiği öğrenildi.

Sürecin bir sonraki aşamasında konunun Türkiye Futbol Federasyonu’na taşınması bekleniyor. TFF’nin değerlendirme süreci sonucunda, çipli top teknolojisinin Türkiye liglerinde uygulanıp uygulanmayacağı netlik kazanacak.

Uluslararası organizasyonlarda başarıyla kullanılan bu sistemin Türkiye’de de hayata geçirilmesi halinde, hakem kararlarının doğruluğu ve oyunun adil yönetimi açısından önemli bir adım atılmış olacak.