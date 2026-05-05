Haberler

Çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top kullanılacak mı?

Çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top kullanılacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çipli top sistemi, kritik pozisyonları anlık veriyle analiz eden bu teknoloji, özellikle ofsayt ve topun oyun içindeki hareketlerini daha net belirlemek için kullanılıyor. Türkiye’de de bu sistem gündeme geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çipli top uygulamasının Türkiye’de hayata geçirilmesi için Kulüpler Birliği’ne resmi başvuruda bulundu. Peki, çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top kullanılacak mı? Detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayan Beşiktaş’ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, futbol teknolojilerinde son yılların en çok konuşulan yeniliklerinden biri olan çipli top sisteminin Türkiye’de uygulanması için resmi girişim başlattı. Peki, çipli top nedir, ne işe yarıyor? Türkiye'de çipli top mu kullanılacak? Detaylar...

ÇİPLİ TOP NEDİR?

Çipli top, futbol maçlarında kullanılan standart topların içine entegre edilen ileri teknoloji sensörlerle donatılmış bir sistemdir. Bu sensörler, topun hareketini milisaniyelik hassasiyetle takip ederek oyunun kritik anlarına dair veri üretir.

Bu teknoloji ilk olarak uluslararası turnuvalarda dikkat çekmiş ve özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası ile UEFA Euro 2024 organizasyonlarında aktif şekilde kullanılmıştır. Turnuvalarda elde edilen başarılı sonuçlar, sistemin güvenilirliğini ve doğruluğunu ortaya koymuştur.

ÇİPLİ TOP NE İŞE YARIYOR?

Çipli top sistemi, futbolun en tartışmalı kararlarının daha hızlı ve doğru verilmesini amaçlar. Topun içerisinde yer alan sensörler, oyuncunun topa ilk temas ettiği anı tespit ederek bu veriyi anlık olarak VAR merkezine iletir.

Bu veriler, yapay zeka destekli sistemler tarafından analiz edilerek özellikle ofsayt pozisyonlarının belirlenmesinde kritik rol oynar. Aynı zamanda:

  • Topun ele temas edip etmediği
  • Topun kale çizgisini geçip geçmediği
  • Pasın çıkış anı

gibi detaylar da sensörler aracılığıyla net biçimde tespit edilir.

Bu sistem, insan hatasını minimize etmeyi hedefleyen modern futbol teknolojilerinin en önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

TÜRKİYE'DE ÇİPLİ TOP MU KULLANILACAK?

Türkiye’de çipli top kullanımına yönelik ilk somut adım Beşiktaş cephesinden geldi. Başkan Serdal Adalı’nın Kulüpler Birliği’ne gönderdiği yazının ardından, birçok kulübün projeye destek verdiği öğrenildi.

Sürecin bir sonraki aşamasında konunun Türkiye Futbol Federasyonu’na taşınması bekleniyor. TFF’nin değerlendirme süreci sonucunda, çipli top teknolojisinin Türkiye liglerinde uygulanıp uygulanmayacağı netlik kazanacak.

Uluslararası organizasyonlarda başarıyla kullanılan bu sistemin Türkiye’de de hayata geçirilmesi halinde, hakem kararlarının doğruluğu ve oyunun adil yönetimi açısından önemli bir adım atılmış olacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı