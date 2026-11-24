Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Öğretmenlerine duydukları minneti ve memnuniyeti resmi bir kanaldan dile getirmek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden teşekkür başvurusu yapabiliyor. Eğitim hayatında iz bırakan öğretmenlere yönelik takdir mesajlarını iletmek isteyenler, başvuru sürecinin nasıl işlediğini ve hangi adımların izlenmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, CİMER'den öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir, başvuru sırasında hangi bilgiler girilir?

CİMER'DEN ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI NASIL GÖNDERİLİR?

Öğretmenine teşekkür etmek isteyen öğrenciler, veliler ve vatandaşlar, CİMER'in internet sitesi üzerinden başvuru oluşturabiliyor. Bunun için şikâyet veya dilekçe yerine doğrudan "Teşekkür" başvuru türünün seçilmesi gerekiyor.

CİMER üzerinden öğretmene teşekkür mesajı göndermek için şu adımlar izlenebilir:

1. İlk olarak CİMER'in resmî internet sitesi adresine giriş yapın.

2. Ana sayfada bulunan "Başvuru Yap" seçeneğine tıklayın.

3. Kimlik doğrulama ve başvuru bilgileriyle ilgili işlemleri tamamlayın.

4. Başvuru türleri arasından "Teşekkür" seçeneğini işaretleyin.

5. Mesaj bölümüne teşekkür etmek istediğiniz öğretmenin adını ve soyadını yazın.

6. Öğretmenin görev yaptığı okulun adını, bulunduğu il ve ilçeyi belirtin.

7. Öğretmenin hangi çalışması, davranışı veya katkısı nedeniyle teşekkür etmek istediğinizi açıklayın.

8. İlgili kamu kurumu olarak Millî Eğitim Bakanlığını seçin ve başvurunuzu gönderin.

Başvuru işlemi tamamlandığında sistem tarafından oluşturulan başvuru numarasıyla sürecin takibi yapılabiliyor. CİMER'in resmî teşekkür başvurusu rehberinde de vatandaşların aynı başvuru türünü seçerek memnuniyet mesajlarını ilgili kamu kurumuna iletebileceği belirtiliyor.

CİMER'DEN ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

E-DEVLET ÜZERİNDEN CİMER ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI GÖNDERİLİR Mİ?

Evet. CİMER başvuruları e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi başvuru hizmetine ulaşarak teşekkür başvurusu oluşturabiliyor.

Kimlik doğrulamasının ardından başvuru türü olarak "Teşekkür" seçeneğinin işaretlenmesi ve mesajın ilgili alana yazılması gerekiyor. Başvurunun gönderilmesiyle birlikte işlem için oluşturulan takip numarası üzerinden süreç kontrol edilebiliyor.

CİMER ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI ÖRNEĞİ

CİMER üzerinden öğretmenine teşekkür etmek isteyenler, mesaj bölümünde kendi deneyimlerini ve öğretmenin eğitim hayatına sunduğu katkıları anlatabiliyor. Mesajın belirli bir uzunlukta olması gerekmiyor. Önemli olan teşekkürün kime ve hangi nedenle iletildiğinin anlaşılır şekilde ifade edilmesi.

CİMER'e gönderilebilecek örnek bir öğretmen teşekkür mesajı şöyle:

Konu: Öğretmenimize Teşekkür

Sayın Yetkili,

[Okulun adı] bünyesinde görev yapan [Öğretmenin adı ve soyadı] öğretmenimize, öğrencilerine gösterdiği ilgi, anlayış ve eğitim sürecindeki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Öğrencilerinin akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sunan, onların ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan öğretmenimizin emeklerinin takdir edilmesini önemsiyorum.

Kendisinin eğitim hayatına sunduğu değerli katkılar nedeniyle teşekkürlerimin ilgili makamlara ve öğretmenimize ulaştırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

CİMER ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR BAŞVURUSU ÖĞRETMENE ULAŞIR MI?

CİMER üzerinden gönderilen teşekkür mesajları yalnızca sistemde kayıt altına alınmakla kalmıyor, ilgili kamu personeline ve bağlı bulunduğu amirine de iletiliyor. CİMER'in teşekkür başvurularına ilişkin uygulama esaslarında, alınan bir hizmet sonrasında kamu kurumuna veya kamu personeline yönelik memnuniyet bildirimlerinin bu kapsamda değerlendirildiği belirtiliyor.

Bu nedenle öğretmenine teşekkür etmek isteyen vatandaşlar, CİMER üzerinden oluşturdukları başvuruyla memnuniyetlerini resmî kanaldan bildirebiliyor. Öğretmenin adının, soyadının ve görev yaptığı okulun doğru belirtilmesi, mesajın ilgili kişiye ulaştırılması açısından önem taşıyor.

CİMER ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI GÖNDERMEK ÜCRETLİ Mİ?

CİMER üzerinden teşekkür başvurusu oluşturmak için herhangi bir başvuru ücreti ödenmesi gerekmiyor. Vatandaşlar, CİMER'in resmî internet sitesi veya e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayarak teşekkürlerini iletebiliyor.

Öğretmenlere yönelik teşekkür başvuruları yalnızca 24 Kasım Öğretmenler Günü ile sınırlı değil. Vatandaşlar, yılın herhangi bir döneminde eğitimcilerin çalışmalarına ilişkin memnuniyetlerini CİMER aracılığıyla bildirebiliyor.