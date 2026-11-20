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Çiğdem Batur, tam adıyla Ayşe Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982'de Düzce'de doğdu ve 44 yaşında. İlk, orta ve lise eğitimini Düzce'de tamamlayan Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine TRT'de program asistanı ve sunucu olarak başlayan Batur, 2006'da İstanbul'a taşınarak oyunculuğa yöneldi. Oyuncu; Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Papatyam, Kurtlar Vadisi Pusu ve Deli Gönül gibi dizilerde rol aldı. Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve hangi dizilerde oynadı soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Çiğdem Batur'un hayatı ve kariyeri.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Çiğdem Batur, Türk televizyonlarının tanınan oyuncularından biri. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında rol alan Batur, aynı zamanda sunuculuk ve seslendirme çalışmalarıyla da biliniyor. Oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı savcı Leyla Türkmen karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

ÇİĞDEM BATUR KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Batur, 13 Temmuz 1982'de doğdu. Batur, 44 yaşında.

ÇİĞDEM BATUR NERELİ?

Çiğdem Batur, Düzceli. Düzce'de doğan Batur, ilk, orta ve lise eğitimini de Düzce'de tamamladı.

ÇİĞDEM BATUR'UN MESLEĞİ NE?

Çiğdem Batur, oyuncu. Batur, televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk ve seslendirme alanlarında da çalıştı. Ünlü isim, 2021 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da oyunculuk eğitimi vermeye başladı.

ÇİĞDEM BATUR HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Batur, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk alanında yüksek lisans yaptı. Başkent İletişim Akademisi'nde ise diksiyon, sunuculuk, spikerlik ve seslendirme eğitimi aldı.

ÇİĞDEM BATUR'UN KARİYERİ

Çiğdem Batur, 2001-2003 yılları arasında TRT'de sözleşmeli yönetmen ve program asistanı olarak çalıştı. 2003-2006 yılları arasında ise TRT'de çeşitli programların sunuculuğunu yaptı. 2006'da Ankara'dan İstanbul'a taşınan Batur, aynı yıl Gümüş dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ünlü isim, seslendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

ÇİĞDEM BATUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Çiğdem Batur'un rol aldığı başlıca diziler şunlar:

Gümüş (2006)

Vazgeç Gönlüm (2007-2008)

Papatyam (2009-2011)

Kurtlar Vadisi Pusu (2010)

Deli Gönül (2017)

ÇİĞDEM BATUR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Çiğdem Batur'un rol aldığı başlıca filmler şunlar:

Büşra

Pinhan (2015)

Bizim Hikaye (2015)

Bordo Bereliler 2: Afrin (2018)

ÇİĞDEM BATUR NEDEN GÜNDEM OLDU?

Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Batur, camide yoğun bir ayak kokusu olduğunu belirterek, "Sayın yetkililer bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü valla" ifadelerini kullandı.