Çiftlikköy'de ne oldu? SON DAKİKA! Çiftlikköy askeri uçak olayı nedir, ölü yaralı var mı?

Yalova Çiftlikköy'de askeri uçak kazası paniğe neden oldu. 18. Ana Jet Üssü yakınlarında meydana gelen olayda eğitim uçuşundaki askeri uçağın kaza kırıma uğradığı öğrenilirken, pilotların uçaktan paraşütle atlayarak kurtulduğu aktarıldı. "Çiftlikköy'de ne oldu?", "Askeri uçak kazasında ölü veya yaralı var mı?" soruları araştırılırken, kazanın nedeni ve olayın ayrıntıları merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAY NEDİR?

Yalova'da askeri uçak kazası, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gündeme damga vurdu. Yalova 18. Hava Komutanlığı çevresinde yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk bilgilerin ardından uçağın Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını bildirdi.

YALOVA VALİSİ: PİLOT SAĞ KURTULDU

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın açıklamasına göre kazada pilot uçaktan atlayarak kurtuldu. Olayın ardından ekipler bölgede çalışma başlatırken, kazanın ayrıntıları ve uçağın kaza kırım nedenine ilişkin inceleme süreci takip ediliyor.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Yalova'daki kazaya ilişkin yaptığı açıklamada bir F-16'nın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Bakanlık, kazanın nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıkladı.