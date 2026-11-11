Christ Inao Oulai kimdir? Trabzonspor'un 30 milyon euroluk satışı Galatasaray'ın listesinde

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Galatasaray, ara transfer döneminde orta sahayı yenilemeye hazırlanıyor. Teknik ekibin beklentisini karşılayamayan Lesley Ugochukwu ile yolların ayrılması gündemde, yerine 23 yaş altı bir oyuncu düşünülüyor. Listenin başındaki ad, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de oynayan Christ Inao Oulai.

Oulai temmuzda İtalya'ya gitti ama Fiorentina'da aradığı süreyi bulamadı. Bu sezon 9 maça çıktı, gol ya da asist yapmadı.

CHRIST INAO OULAI GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Christ Inao Oulai için Galatasaray'ın Fiorentina'ya teklif hazırladığı yazıldı, ancak kulüpler arasında anlaşma yok. Konuşulan bonservis 20 ile 22 milyon euro arasında. Fiorentina sıcak bakmazsa kiralama formülü de masada.

Fanatik'in haberine göre oyuncu Galatasaray'a olumlu cevap verdi. Transfer 22 milyon euroya olursa Oulai, Galatasaray tarihinin en pahalı altıncı transferi olacak.

CHRIST INAO OULAI KİMDİR?

Christ Inao Oulai, Fildişi Sahili milli takımında da oynayan bir orta saha oyuncusu. Tam adı Christ Ravynel Inao Oulai. Daha çok savunmanın önünde, 6 numarada görev yapıyor. Boyu 1,73.

CHRIST INAO OULAI KAÇ YAŞINDA?

Christ Inao Oulai 20 yaşında.

CHRIST INAO OULAI NERELİ?

Christ Inao Oulai, Fildişi Sahilli. Futbolu 12 yaşında girdiği Jean-Marc Guillou (JMG) Akademisi'nde öğrendi ve altyapı yıllarının tamamını orada geçirdi.

CHRIST INAO OULAI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Christ Inao Oulai, profesyonel kariyerinde Bastia, Trabzonspor ve Fiorentina formalarını giydi. İlk sözleşmesini Temmuz 2024'te, 18 yaşındayken Fransa'nın Bastia kulübüyle imzaladı. Ligue 2 ekibinde 14 Nisan 2025'te Laval'e karşı ilk golünü attı.

Trabzonspor, Oulai'yi 22 Ağustos 2025'te beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Bordo-mavili formayla 31 maçta 2 gol, 4 asist üretti ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Temmuz 2026'da yolu Serie A'ya, Fiorentina'ya çıktı.

CHRIST INAO OULAI'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?

Christ Inao Oulai için Fiorentina, Trabzonspor'a 26 milyon euro garanti ödeme yaptı. Şartlar yerine gelirse buna 4 milyon 61 euro bonus ekleniyor ve toplam 30 milyon 61 euroyu buluyor. Trabzonspor, oyuncunun bir sonraki transferinden de net bedelin yüzde 10'unu alacak. Bu satış, kulübün yabancı oyuncu satışları arasında rekor oldu.

CHRIST INAO OULAI FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR MU?

Christ Inao Oulai, Fildişi Sahili A Milli Takımı'na ilk kez Kasım 2025'te çağrıldı. Fas'taki 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı ve 31 Aralık 2025'te Gabon'u 3-2 yendikleri grup maçında maçın oyuncusu seçildi. Teknik direktör Emerse Faé, onu 2026 Dünya Kupası'nın 26 kişilik kadrosuna da aldı.