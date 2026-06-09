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CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi alınmayacak mı, neden? SON DAKİKA! CHP Grup Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi alınmayacak mı, neden? SON DAKİKA! CHP Grup Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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CHP Grup Toplantısı’na ziyaretçi alınıp alınmayacağı konusu siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. “CHP Grup Toplantısı neden ziyaretçilere kapalı olacak?” sorusu merak edilirken, toplantının yapılacağı tarih ve saat de vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi alınmayacak mı, neden? CHP Grup Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

CHP Grup Toplantısı’nın ne zaman ve saat kaçta yapılacağı netleşirken, ziyaretçi uygulamasına ilişkin alınan karar dikkat çekti. Toplantıya katılım durumu ve olası kısıtlamalar gündemdeki yerini korurken, CHP grup toplantısı detayları kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHP GRUP TOPLANTISI'NA ZİYARETÇİ ALINMAYACAK MI?

CHP'deki 'çift başlı' grup toplantısı restleşmesinin TBMM kapılarında arbedeye dönüşmesi üzerine Meclis Başkanlığı resmen devreye girdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaşanan "ciddi güvenlik riski" nedeniyle bugün yapılacak CHP Grup Toplantısı'na dışarıdan hiçbir ziyaretçinin alınmayacağını açıkladı.

CHP GRUP TOPLANTISI'NA NEDEN ZİYARETÇİ ALINMAYACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının TBMM Dikmen Kapısı önünde karşı karşıya gelmesi ve sloganlı protestoların arbedeye dönüşmesi üzerine TBMM Başkanlığı olağanüstü önlem aldı.

Müzakerelerin sürdüğü ve 6 bin ziyaretçinin içeri girmek için beklediği kriz anında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş resmi kararı tebliğ etti.

"CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTU"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis iç tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, kapılarda biriken kalabalığın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. CHP Grubuna gönderilen resmi yazıda, meclis yerleşkesinin güvenliğini korumak adına ziyaretçi yasağı getirildiği açıklandı.

Kurtulmuş, aldığı kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

SADECE MİLLETVEKİLLERİ SALONDA OLACAK

Bu karar, iki liderin de Meclis salonunda yapmayı planladığı "gövde gösterisi" stratejisini tamamen altüst etti. Kılıçdaroğlu cephesinin salona sokmayı planladığı binlerce destekçi ve Özel cephesinin sabahın erken saatlerinde kapıya yığdığı kalabalık Meclis kampüsüne alınmayacak.

Ziyaretçi yasağının ardından, saat 13.30'daki toplantıda salonda sadece milletvekilleri ve parti kurmayları yer alabilecek. Gözler şimdi, kapıların kilitlendiği Meclis'te liderlerin atacağı bir sonraki adıma çevrildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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