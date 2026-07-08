Cherif neden yok, Sidiki Cherif sakat mı, yedek mi, Sidiki Cherif nerede?

"Sidiki Cherif neden yok?", "Cherif sakat mı, yedek mi?" ve "Sidiki Cherif nerede?" soruları, karşılaşma öncesinde arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Taraftarlar, başarılı futbolcunun ilk 11'de yer almama nedenini, maç kadrosundaki durumunu ve teknik heyetten gelecek resmi açıklamaları merak ediyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İŞTE CANLI YAYIN VE MAÇ DETAYLARI

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekibin sezon öncesi performansını görmek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe-Admira Wacker maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Maç nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Yeni sezon öncesinde oynanacak mücadele, teknik heyetin oyuncuların son durumunu değerlendirmesi açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi belirtilen saatte canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE-ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık maçı, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TV100'e şu platformlardan ulaşılabiliyor:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe, sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında oynayacağı bu mücadelede hem fiziksel durumunu test etmeyi hem de yeni transferlerin takıma uyumunu görmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarıyla tempo kazanmayı amaçlıyor. Admira Wacker karşılaşması da teknik heyet için oyuncuların performansını değerlendirme ve farklı oyun planlarını deneme açısından önemli bir sınav olacak. Taraftarlar ise mücadelede hem yeni transferlerin hem de genç oyuncuların göstereceği performansı yakından takip edecek.

CHERİF NEDEN YOK?

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif ve Diego Carlos, antrenmanda ağrı hissetmeleri nedeniyle Admira Wacker ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.