Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda, Chelsea Tottenham nereden CANLI izlenir?

Chelsea FC ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak derbi öncesinde “maç hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Premier Lig’in en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Chelsea – Tottenham mücadelesi, futbolseverler tarafından şifresiz ya da şifreli yayın seçenekleriyle takip edilmek isteniyor.

CHELSEA VS TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Chelsea ile Chelsea FC arasında Tottenham Hotspur oynanacak İngiltere Premier Lig karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik Londra derbisi Türkiye’de beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, şifreli yayınla futbolseverlere ulaştırılacak.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI BEIN SPORTS 3 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports bünyesindeki beIN Sports 3 kanalı, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden internet aracılığıyla şifreli yayın seçeneği de sunulmaktadır. Taraftarlar, mobil ve bilgisayar üzerinden de maçı takip edebilir.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI HANGİ GÜN?

Chelsea – Tottenham karşılaşması 19 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Premier Lig’de kritik öneme sahip bu derbi, sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele Türkiye saati ile 22:15’te başlayacak. Maç saati yaklaştıkça futbolseverler yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini yoğun şekilde araştırıyor.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Stamford Bridge Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Chelsea, güçlü rakibi Tottenham Hotspur karşısında sahasında avantaj arayacak.