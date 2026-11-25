Chelsea Avrupa kupalarına katılacak mı, Chelsea Avrupa kupalarında neden yok soruları futbolseverlerin gündeminde. Chelsea, 2026-27 sezonunda hiçbir Avrupa kupasında mücadele etmiyor. İngiliz ekibi, 2025-26 sezonunu Premier Lig'de 10. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi. Bu nedenle Chelsea, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer almıyor.

CHELSEA AVRUPA KUPALARINDA NEDEN YOK?

Chelsea, 2025-26 sezonunda Premier Lig'de beklentilerin çok altında kaldı ve sezonu 10. sırada bitirdi. Bu sıralama, Avrupa kupalarına katılım için yeterli olmadı. Kulüp de yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarına katılamamasının nedenini hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonuna bağladı. Ezeli rakibi Tottenham da kötü geçen lig sezonu nedeniyle bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor.

CHELSEA AVRUPA KUPALARINA KATILACAK MI?

Chelsea, 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarına katılmayacak. Mavi-beyazlıların gelecek sezon yeniden Avrupa'ya dönebilmesi için bu sezon Premier Lig'de ya da yerel kupalarda Avrupa kupalarına katılım hakkı sağlayacak bir derece elde etmesi gerekiyor. Takım, bu sezon Xabi Alonso yönetiminde mücadele ediyor.

CHELSEA EN SON NE ZAMAN AVRUPA'DA YOKTU?

Chelsea'nin Avrupa kupalarından uzak kaldığı son sezon 2016-17 oldu. Mavi-beyazlılar, 2015-16 sezonunu da Premier Lig'de 10. sırada tamamlamış ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti. Ancak Antonio Conte yönetimindeki Chelsea, Avrupa'da oynamadığı 2016-17 sezonunda 93 puanla Premier Lig şampiyonu olmuştu.

SHAKHTAR DONETSK MAÇLARI NEDEN STAMFORD BRIDGE'DE?

Chelsea Avrupa kupalarında yer almasa da Stamford Bridge bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapıyor. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki iç saha maçlarını Chelsea'nin stadında oynuyor. Donbas bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 2014'ten bu yana kendi stadında oynayamayan Shakhtar, Fulham ve Brentford gibi kulüplerle de görüştükten sonra Chelsea ile anlaştı. Chelsea'nin bu anlaşma karşılığında açıklanmayan bir ücret aldığı belirtildi.