Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda? Chelsea Arsenal CANLI nereden izlenir?

Chelsea ve Arsenal, İngiltere Lig Kupası Yarı Finali'nde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Dev mücadeleyi anbean izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Maçın saat kaçta başlayacağı, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirileceği ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Chelsea Arsenal maçını canlı izlemek mümkün mü?

CHELSEA – ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası Yarı Finali'nde Chelsea ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek dev mücadele futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için maç, dijital yayın platformu Exxen üzerinden yayınlanacak.

CHELSEA – ARSENAL MAÇI EXXEN CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Chelsea Arsenal mücadelesi, Exxen platformu aracılığıyla canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma, internet bağlantısı üzerinden ve platforma üyelikle birlikte şifreli olarak izlenebilecek.

CHELSEA – ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Chelsea ile Arsenal arasındaki İngiltere Lig Kupası Yarı Final karşılaşması, 14 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

CHELSEA – ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük heyecana sahne olması beklenen Chelsea Arsenal mücadelesi, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

CHELSEA – ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Lig Kupası Yarı Finali kapsamında oynanacak Chelsea Arsenal karşılaşması, Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.