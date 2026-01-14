Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda? Chelsea Arsenal nereden CANLI izlenir?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Chelsea ile Arsenal arasındaki kritik randevuyu izlemek isteyenler, maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Maç hangi kanalda, nereden ve şifresiz olarak izlenebilir soruları sporseverlerin gündeminde.

CHELSEA VS ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Chelsea ile Arsenal, İngiltere Lig Kupası Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maç, Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

CHELSEA-ARSENAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Exxen, hem Türksat uydusu üzerinden hem de internet ortamında şifreli yayın ile maçları sporseverlere ulaştırıyor. Platform üzerinden maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Chelsea ve Arsenal arasındaki yarı final karşılaşması, 14 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'te start alacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final mücadelesi, Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve Chelsea kendi evinde Arsenal'i ağırlayacak.