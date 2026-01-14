Haberler

Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda? Chelsea Arsenal nereden CANLI izlenir?

Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda? Chelsea Arsenal nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chelsea ve Arsenal, İngiltere Lig Kupası Yarı Final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, karşılaşmayı canlı takip etmek için maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve yayının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Chelsea – Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Chelsea ile Arsenal arasındaki kritik randevuyu izlemek isteyenler, maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Maç hangi kanalda, nereden ve şifresiz olarak izlenebilir soruları sporseverlerin gündeminde.

CHELSEA VS ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Chelsea ile Arsenal, İngiltere Lig Kupası Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maç, Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

CHELSEA-ARSENAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Exxen, hem Türksat uydusu üzerinden hem de internet ortamında şifreli yayın ile maçları sporseverlere ulaştırıyor. Platform üzerinden maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

Chelsea Arsenal maçı hangi kanalda? Chelsea Arsenal nereden CANLI izlenir?

CHELSEA-ARSENAL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Chelsea ve Arsenal arasındaki yarı final karşılaşması, 14 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'te start alacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Lig Kupası Yarı Final mücadelesi, Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve Chelsea kendi evinde Arsenal'i ağırlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı

Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül'e son veda
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç