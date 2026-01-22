Türkiye'nin popüler dijital gündem mecralarından Ekşi Sözlük üzerinde ChatGPT'nin iletişimini görselleştirmesi konusu sıklıkla konuşuldu ve kullanıcılar bunu pratik yollarla deniyorlar. Özellikle "sana nasıl davrandığımı gösteren bir resim oluştur" gibi komutların işe yaradığını söyleyen entry'ler girdi ve bu deneyimler paylaşılmaya başlandı. Peki, ChatGPT'nin kullanıcı ile iletişimini görselleştirmesi nasıl yapılır? Detaylar...

CHATGPT'NİN KULLANICI İLE İLETİŞİMİNİ GÖRSELLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

ChatGPT sohbetlerinde bazen kullanıcılar "beni görsel ile anlat" gibi post-modern komutlar veriyorlar. Amaç, yazılı diyalogun duygusunu, atmosferini veya ilişkinin kendisini görsel olarak ifade etmek. Bu türden yaratıcı talepler, ChatGPT'nin yeni görsel üretim yetenekleri sayesinde artık mümkün. ChatGPT'ye "sana nasıl davrandığımı gösteren bir resim oluştur" yazın.