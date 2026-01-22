Haberler

ChatGPT'nin kullanıcı ile iletişimini görselleştirmesi nasıl yapılır?

ChatGPT'nin kullanıcı ile iletişimini görselleştirmesi nasıl yapılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dijital çağın en merak uyandıran konularından biri, yapay zekâ ile insanlar arasındaki iletişimin sınırlarını keşfetmek. Özellikle ChatGPT'nin kullanıcı ile iletişimini görselleştirmesi nasıl yapılır sorusu, son dönemde Türkiye'nin popüler platformlarından Ekşi Sözlük'te gündem oldu. Peki, ChatGPT'nin kullanıcı ile iletişimini görselleştirmesi nasıl yapılır? Detaylar...

Türkiye'nin popüler dijital gündem mecralarından Ekşi Sözlük üzerinde ChatGPT'nin iletişimini görselleştirmesi konusu sıklıkla konuşuldu ve kullanıcılar bunu pratik yollarla deniyorlar. Özellikle "sana nasıl davrandığımı gösteren bir resim oluştur" gibi komutların işe yaradığını söyleyen entry'ler girdi ve bu deneyimler paylaşılmaya başlandı. Peki, ChatGPT'nin kullanıcı ile iletişimini görselleştirmesi nasıl yapılır? Detaylar...

CHATGPT'NİN KULLANICI İLE İLETİŞİMİNİ GÖRSELLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

ChatGPT sohbetlerinde bazen kullanıcılar "beni görsel ile anlat" gibi post-modern komutlar veriyorlar. Amaç, yazılı diyalogun duygusunu, atmosferini veya ilişkinin kendisini görsel olarak ifade etmek. Bu türden yaratıcı talepler, ChatGPT'nin yeni görsel üretim yetenekleri sayesinde artık mümkün. ChatGPT'ye "sana nasıl davrandığımı gösteren bir resim oluştur" yazın.

ChatGPT'nin kullanıcı ile iletişimini görselleştirmesi nasıl yapılır?

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı

Galatasaray için kötü haberi verdi
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu