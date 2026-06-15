CharacterAI çöktü mü, 15 Haziran Pazartesi CharacterAI sorun mu var?
CharacterAI kullanıcıları, 15 Haziran Pazartesi günü platforma erişimde yaşanan sorunların ardından "CharacterAI çöktü mü?" ve "CharacterAI'de sorun mu var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapay zeka tabanlı sohbet platformunda meydana gelen olası erişim problemleri sosyal medya ve arama motorlarında gündem olurken, kullanıcılar resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
Dünyanın en popüler yapay zeka sohbet platformlarından biri olan CharacterAI'de yaşanan erişim sorunları dikkat çekti. 15 Haziran Pazartesi günü uygulama ve web sitesi üzerinden giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, "CharacterAI çöktü mü, sorun mu var?" sorusunu araştırıyor. Platformdaki son durum ve kullanıcılar tarafından bildirilen hata raporları merak konusu olmaya devam ediyor.
CHARACTERAI'DE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR
Yapay zeka destekli sohbet platformu CharacterAI'de bu akşam saatlerinde çeşitli erişim sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcılar sohbetlere erişememe, mesajların yüklenmemesi ve bağlantı hataları gibi problemlerle karşılaştıklarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşıyor.
KULLANICILAR "CHARACTERAI ÇÖKTÜ MÜ?" SORUSUNA YANIT ARIYOR
Platformda yaşanan aksaklıkların ardından kullanıcılar, sorunun kendi internet bağlantılarından mı yoksa sistem genelindeki bir kesintiden mi kaynaklandığını öğrenmeye çalışıyor. Özellikle akşam saatlerinde artan hata bildirimleri nedeniyle "CharacterAI çöktü mü?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.
SORUNUN KISA SÜREDE GİDERİLMESİ BEKLENİYOR
Şu an için CharacterAI tarafında yaşanan sorunların geçici teknik aksaklıklardan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Kullanıcıların bildirdiği problemlerin kısa süre içerisinde giderilmesi ve platformun yeniden normal şekilde hizmet vermesi bekleniyor.
RESMİ AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLİYOR
CharacterAI kullanıcıları, yaşanan erişim problemlerine ilişkin yapılabilecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Teknik ekibin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü düşünülürken, platformdaki hizmetin kısa süre içinde tamamen normale dönmesi bekleniyor.
Hata raporu: