Character AI'ya erişemediğinizde ve yalnızca yükleme ekranları gördüğünüzde bu oldukça yaygın bir sorundur. Peki,Character AI çöktü mü?Character AI problem mi var?

CHARACTER AI NEDİR?

Character.AI sıradan bir AI sohbet uygulaması değil; hayal gücünüz, yaratıcılığınız ve keşfiniz için sonsuz bir oyun alanı. Sürükleyici sohbetlere dalın, kendi AI sohbet robotlarınızı yaratın ve tıpkı sizin gibi canlı bir yaratıcı topluluğuna katılın. Mesajlaşın veya konuşun; bir sonraki maceranız burada başlıyor.

CHARACTER AI ÇÖKTÜ MÜ?

Bazen, Character AI sunucu bakımı veya teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak devre dışı kalır. Bu gibi zamanlarda, hizmet tüm kullanıcılar için kullanılamayabilir.

İşte hata raporu: