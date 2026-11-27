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Show TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Cevher dizisinin hikâyesinin kaynağı merak ediliyor. Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrollerinde yer aldığı yapımın Fransız televizyon dizisinden uyarlandığı açıklanırken, izleyiciler Cevher'in gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıp dayanmadığını da araştırıyor. Peki, Cevher uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Cevher dizisi gerçek hikâye mi, yaşanmış bir olay mı? İşte detaylar...

CEVHER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Evet. Cevher, Fransız yapımı High Intellectual Potential adlı dizinin Türkiye uyarlamasıdır. Show TV'nin resmi duyurusunda da yapımın, dünya çapında ilgi gören Fransız dizisinden uyarlandığı açıkça belirtilmiştir.

CEVHER HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Cevher'in uyarlandığı Fransız dizisinin orijinal adı HPI: Haut Potentiel Intellectuel, uluslararası adı ise High Intellectual Potential olarak biliniyor. Türkiye uyarlamasında Elçin Sangu, Cevher karakterine hayat veriyor.

Show TV'nin tanıtımında aktarılan hikâyeye göre 160 IQ'ya sahip, üç çocuk annesi Cevher'in hayatı, bir cinayet dosyasındaki önemli bir ayrıntıyı fark etmesiyle değişiyor. Cevher, Komiser Mert Kara ile birlikte karmaşık suçların çözümünde rol alıyor.

CEVHER DİZİSİ GERÇEK HİKÂYE Mİ, YAŞANMIŞ BİR OLAY MI?

Cevher dizisinin gerçek bir kişinin hayatından veya yaşanmış belirli bir olaydan uyarlandığına ilişkin Show TV tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Yapım, resmi tanıtımlarda Fransız yapımı High Intellectual Potential dizisinin Türkiye uyarlaması olarak duyuruluyor.

Bu nedenle Cevher'i gerçek bir yaşam öyküsünü anlatan biyografik yapım olarak tanımlamak için doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Dizinin hikâyesinin kaynağı olarak açıklanan yapım, Fransız televizyon dizisi High Intellectual Potential'dır.