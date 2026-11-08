Cevad Prekazi öldü mü, Cevad Prekazi neden öldü?

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1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cevad Prekazi, 70 yaşında evinde hayatını kaybetti. Efsane futbolcunun ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Prekazi'nin eski kulübü Partizan, ölüm haberini "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu" sözleriyle duyurdu. İşte Cevad Prekazi'nin hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

CEVAD PREKAZİ ÖLDÜ MÜ?

Evet, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Prekazi'nin evinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Partizan Kulübü, yaptığı paylaşımla eski oyuncusuna veda etti. Prekazi'nin cenaze töreninin yeri ve zamanının daha sonra duyurulacağı açıklandı.

CEVAD PREKAZİ NEDEN ÖLDÜ?

Cevad Prekazi'nin ölüm nedenine ilişkin aile ya da kulüp tarafından bir açıklama yapılmadı. Efsane futbolcunun evinde hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

CEVAD PREKAZİ KİMDİR?

Cevad Prekazi, Kosova doğumlu eski futbolcu. Yugoslav futbolunun köklü kulüplerinden Partizan'da forma giyerek adını duyuran Prekazi, 1985 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sol ayağıyla yaptığı sıra dışı vuruşlar, oyun zekâsı ve uzak mesafeden attığı frikik golleriyle tanınan Prekazi, sarı kırmızılı formayı 1991 yılına kadar giydi. Galatasaray tarafından düzenlenen törenlerde ve etkinliklerde yer alan Prekazi, futbolu bıraktıktan sonra da taraftarın sevgisini korudu.

CEVAD PREKAZİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Cevad Prekazi, 70 yaşında hayatını kaybetti.

CEVAD PREKAZİ'NİN XAMAX MAÇINDAKİ FRİKİK GOLÜ

Cevad Prekazi'nin Galatasaray kariyerindeki en unutulmaz anı, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax ile oynanan eşleşmede yaşandı. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta rakibini 5-0 yenerek tur atladı. Bu maçta Prekazi'nin yaklaşık 40 metreden attığı frikik golü, Türk futbol tarihinin en unutulmaz golleri arasında yer aldı. Galatasaray, bu turun ardından çeyrek finalde Monaco'yu eleyerek Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu başarı, Türk futbolunun Avrupa'daki en önemli başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.

CEVAD PREKAZİ GALATASARAY'DA HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Cevad Prekazi, Galatasaray formasıyla şu kupaları kazandı:

2 Süper Lig şampiyonluğu

1 Türkiye Kupası

Cumhurbaşkanlığı Kupaları

Saha içindeki liderliği ve Tanju Çolak ile kurduğu etkili hücum uyumu, Prekazi'yi Galatasaray tarihinin en sevilen yabancı futbolcuları arasına taşıdı.

CEVAD PREKAZİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN?

Cevad Prekazi'nin cenaze töreninin yeri ve zamanı henüz açıklanmadı. Cenaze programının ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.