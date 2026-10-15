Cerny neden yok, Cerny Hoffenheim Beşiktaş maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Beşiktaş, Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Çek futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Avrupa Ligi'ne Marsilya'yı 4-1 yenerek başlayan Beşiktaş, Almanya'da kanat oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Cerny ne zaman dönecek? Tüm detaylar haberimizde…

CERNY NEDEN YOK?

Vaclav Cerny, Hoffenheim maçında forma giyemeyecek. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Çek futbolcunun detaylı sağlık kontrolleri yapıldı. Beşiktaş'ın açıklamasına göre oyuncunun MR görüntülemesi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Bu sakatlık nedeniyle Cerny, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Hoffenheim karşılaşmasında takımının yanında olamayacak.

CERNY SAKAT MI?

Evet. Kocaelispor mücadelesinin 30. dakikasında sol uyluğunun arka kısmında ağrı hisseden Cerny, karşılaşmaya devam edemedi. İlk yarıda oyunu bırakmak zorunda kalan Çek oyuncunun yerine İlhan Fakılı oyuna girdi. Yapılan tetkiklerde biceps femoris olarak bilinen arka adale kasında gerilme ve ödem saptandı. Beşiktaş sağlık ekibi, oyuncunun tedavisine başladı.

CERNY CEZALI MI, YEDEK Mİ?

Hayır. Vaclav Cerny'nin herhangi bir kart ya da disiplin cezası bulunmuyor. Oyuncunun Hoffenheim maçında görev alamamasının tek nedeni, Kocaelispor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı. Teknik heyetin tercihiyle kulübede kalması gibi bir durum söz konusu değil.

ITALIANO MAÇ SONUNDA AÇIKLAMIŞTI

Cerny'nin Almanya'da forma giyemeyeceği sinyali, Kocaelispor maçının hemen ardından gelmişti. Teknik direktör Vincenzo Italiano, doktorların ertesi gün durumu bildireceğini söylemiş, Cerny'nin sakatlığı nedeniyle perşembe günü oynamayacağını ve o zamana kadar iyileşmesinin zor olduğunu ifade etmişti. İtalyan teknik adam ayrıca önlerindeki 7 maçlık zorlu fikstürde rotasyon yapılacağını ve herkesin hazır olması gerektiğini vurgulamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA VLAHOVIC DE YOK

Beşiktaş'ta Hoffenheim deplasmanı öncesindeki tek eksik Cerny değil. Sırp golcü Dusan Vlahovic de viral gastroenterit tanısı nedeniyle Almanya'daki mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, iki önemli hücum oyuncusunun yokluğunda nasıl bir hücum hattı kuracağı merak ediliyor.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Hoffenheim - Beşiktaş maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de Rhein-Neckar-Arena'da başlayacak. Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, ayrıca tabii platformu üzerinden de izlenebilecek. İki takım, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

AVRUPA LİGİ'NDE SON DURUM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek başladı. Hoffenheim ise ilk haftada Yunan temsilcisi OFI'ye 2-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, Almanya'dan da galibiyetle dönerek turnuvada ikide iki yapmayı hedefliyor.

CERNY NE ZAMAN DÖNECEK?

Beşiktaş'ın resmi açıklamasında Cerny'nin sahalara dönüş tarihine ilişkin bir süre verilmedi. Ancak basında yer alan haberlere göre Çek oyuncunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor ve Hoffenheim ile Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ardından Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda İngiliz ekibi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Cerny'nin bu maçta forma giyip giyemeyeceği, tedavi sürecine bağlı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maça çıkan Cerny, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.