Ceren Arslan mobbinge mi uğradı? Miss Universe Türkiye güzeli Ceren Arslan'a mobbing mi yapıldı?

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, yarışmada karşılaştığı bazı durumları sosyal medyadan duyurdu. Peki, Ceren Arslan'a mobbinge mi uğradı? Miss Universe Türkiye güzeli Ceren Arslan'a mobbing mi yapıldı?

Miss Universe Türkiye güzeli Ceren Arslan, yarışmada yaşadığı bazı olayları sosyal medyadan paylaşarak gündeme oturdu. "En İyi Ulusal Kostüm" kategorisinde birincilik elde etmesine rağmen oylamanın habersizce yeniden açılması ve Türk bayrağına erişim sağlayamaması, Arslan'ın mobbinge uğradığı iddialarını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEREN ARSLAN MOBBİNGE Mİ UĞRADI?

Ceren Arslan, Miss Universe 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda mobbinge uğradığını ifade etti. Arslan, "En İyi Ulusal Kostüm" kategorisinde birincilik elde etmesine rağmen kategorinin habersizce yeniden oylamaya açılması ve kendisine Türk bayrağı verilmemesi gibi durumları örnek göstererek destek istedi.

CEREN ARSLAN NASIL MOBBİNGE UĞRADI?

Arslan'ın iddialarına göre; yarışmada kendi seçtiği kaftanla en çok oyu almasına rağmen oylama yeniden açıldı, kostüm sponsorunun olmaması ve saç-makyajını kendi yapması nedeniyle diğer adaylar kadar destek alamadı. Ayrıca kampta fotoğraflarının çekilmediği ve Türk bayrağını almak istemesine rağmen güvenlik görevlileri tarafından verilmediği anlar, Arslan'ın mobbinge uğradığını düşündüğü olaylar arasında yer aldı.

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Ceren Arslan, 1999 İstanbul doğumlu ve 26 yaşında. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi bölümü mezunu olan Arslan, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabiliyor. 2025 yılında Türkiye'yi Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

CEREN ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

Ceren Arslan 26 yaşında.

CEREN ARSLAN NERELİ?

Ceren Arslan İstanbul doğumlu.

