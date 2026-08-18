Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de yayınlandı mı, yürürlüğe ne zaman girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada 87 ret ve 7 çekimser oya karşı 467 kabul oyuyla yasalaşan düzenlemenin ardından gözler kanunun uygulanmasına ilişkin sürece çevrildi. Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda ilk aşamada güvenlik kurumlarının yapacağı saha tespitleri, ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından yürütülecek değerlendirme süreci takip edilecek.

ÇERÇEVE YASA RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kanunun yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, TBMM’de 467 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen kanunun hayırlara vesile olmasını diledi; Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ve MHP Grubu’na, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, AK Parti Grubu’ndaki milletvekillerine, yapıcı tutum sergileyen siyasi parti grupları ile milletvekillerine ve süreçte görev alan devlet kurumları ile görevlilerine teşekkür etti.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte düzenlemede belirtilen sürecin uygulanmasına ilişkin aşamalar da gündeme geldi. Kanunun 1’inci maddesine göre, kapsam dahilindeki süreç ve işlemlerin başlatılmasından önce saha tespiti yapılacak. PKK/KCK ve bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığına tamamen son verdiğinin ve örgütün kontrolündeki silah ile mühimmatın eksiksiz şekilde teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekecek. Güvenlik kurumlarının hazırlayacağı tespitler Milli Güvenlik Kurulu’na sunulacak ve silahsızlanma ile örgütsel varlığın sona ermesine ilişkin değerlendirme MGK kararıyla teyit edilecek. Söz konusu MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kanun kapsamındaki hak ve düzenlemelerden yararlanmak isteyenler için 6 aylık resmi başvuru süreci başlayacak.

ÇERÇEVE YASA KAÇ OYLA KABUL EDİLDİ?

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 467 kabul oyuyla yasalaştı. Oylamada 87 milletvekili ret oyu verirken 7 milletvekili çekimser kaldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMASININ ARDINDAN NE OLACAK?

Kanun'un 1'inci maddesi uyarınca, kanun kapsamındaki tüm süreç ve işlemlerin başlatılabilmesi için öncelikle saha tespiti yapılacak. PKK/KCK ve bağlantılı tüm oluşumların fiilî varlığına tamamen son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekecek. Örgütün kontrolünde bulunan tüm silah ve mühimmatı eksiksiz şekilde teslim ettiği resmi olarak belgelenecek. Güvenlik kurumları tarafından yapılacak bu tespitler doğrudan Milli Güvenlik Kurulu’na (MGK) sunulacak. Söz konusu silahsızlanma ve varlığı sona erdirme durumu MGK kararıyla teyit edilecek. Alınan MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanması beklenecek.

MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte çerçeve yasa mekanizması tam anlamıyla operasyonel hale gelecek. Bu ilanın ardından kanun kapsamındaki hak ve düzenlemelerden yararlanmak isteyenler için 6 aylık resmi başvuru süresi geri sayıma başlayacak.