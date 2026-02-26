Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu'nun yerine kim gelecek? Cennetin Çocukları'nda yeni İskender kim olacak belli oldu mu?

Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun ayrılmasıyla birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği konu, yeni İskender karakterinin kim olacağı oldu. Dizinin yapım ekibi, boşalan rol için çalışmalarını sürdürürken, Hacıoğlu'nun yerine hangi oyuncunun geçeceği de gündemdeki sorular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSMAİL HACIOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Evet, İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden ayrılıyor. Yapım ekibi, oyuncunun yürütülen uyuşturucu soruşturması sonrası projeden çıkarılmasına karar verdi.

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI'NDAN NEDEN AYRILIYOR?

İsmail Hacıoğlu, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış olsa da, dizinin yapım ekibi hızlı bir şekilde Hacıoğlu'nu projeden çıkarmayı tercih etti.

İSMAİL HACIOĞLU YERİNE KİM GELECEK?

İsmail Hacıoğlu'nun yerine Cennetin Çocukları dizisinde yeni bir isim arayışı devam ediyor.

YENİ İSKENDER KİM OLACAK?

Şu anda resmi açıklama yapılmasa da, dizide İskender rolü için öne çıkan isim Alperen Duymaz olarak iddia ediliyor.

ALPEREN DUYMAZ MI GELİYOR?

Evet, Snob Magazin'in haberine göre, yapım ekibi Alperen Duymaz ile görüşmeler yürütüyor ve Hacıoğlu'nun yerine diziye katılması bekleniyor.