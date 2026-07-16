Gastronomi ve işletmecilik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Cenk Çöteli, kariyerini restoran yönetimi, şarap sektörü ve marka operasyonları üzerine inşa etmiş isimlerden biridir. Farklı dönemlerde üstlendiği yöneticilik, koordinatörlük ve danışmanlık görevlerinin ardından girişimcilik alanında da faaliyet göstermeye başlayan Çöteli, güncel olarak hem kendi işletmelerini yönetmekte hem de yeni girişimlerde yer almaktadır. Peki, Cenk Çöteli kimdir, ne iş yapıyor? Cenk Çöteli kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CENK ÇÖTELİ KİMDİR?

Cenk Çöteli, eğitim hayatında işletme ve pazarlama alanlarında öğrenim gördü. 2000-2002 yılları arasında Long Island University New York'ta Pazarlama/Pazarlama Yönetimi eğitimi aldı. Daha sonra 2005-2009 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde İşletme ve Yönetim alanında eğitimini sürdürdü.

Profesyonel kariyerinde yiyecek-içecek sektörü, restoran işletmeciliği, şarap satış ve pazarlaması ile marka yönetimi gibi farklı alanlarda görev yaptı. Kariyeri boyunca operasyon yönetimi, satış geliştirme ve işletme organizasyonu konularında çeşitli pozisyonlarda çalıştı.

CENK ÇÖTELİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cenk Çöteli, 41 yaşında İstanbul doğumludur.

CENK ÇÖTELİ NE İŞ YAPIYOR?

Cenk Çöteli, 2026 yılı itibarıyla farklı girişim ve işletmelerde aktif görev almaktadır.

Ocak 2026'dan bu yana Bodrum, Muğla merkezli faaliyet gösteren Şekerpare Hanım girişiminde ortak kurucu olarak görev yapmaktadır. Hibrit çalışma modeliyle yürüttüğü bu görevini halen sürdürmektedir.

Bunun yanı sıra Şubat 2020'den itibaren Şişkoperihan Arnavutköy / Yalıkavak işletmesinin sahibi (Owner) olarak faaliyet göstermektedir. İşletmecilik alanındaki çalışmalarını bu girişim üzerinden devam ettirmektedir.

Cenk Çöteli'nin kariyerinde yer alan önceki görevler ise şu şekildedir:

Beyoğlu Şaraphanesi bünyesinde Eylül 2018 ile Kasım 2019 tarihleri arasında danışman ve direktör olarak görev aldı.

Kavaklıdere Wine Co. çatısı altında Temmuz 2008 ile Ocak 2017 yılları arasında Kav Wine Shops Coordinator pozisyonunda çalıştı. Bu görev kapsamında ürün satışlarının artırılması, marka pazarlaması, mağaza operasyon sistemlerinin yönetimi ile tanıtım ve satış destek süreçlerinde görev üstlendi.

Discorium bünyesinde Ekim 2006 ile Ocak 2008 tarihleri arasında Business Manager olarak çalıştı. Bu dönemde restoran menülerinin oluşturulması, personel eğitimleri ile kulüp ve plaj organizasyonlarının işletme yönetiminden sorumlu oldu.

Paylaşılan profesyonel geçmişine göre Cenk Çöteli, kariyerini ağırlıklı olarak restoran işletmeciliği, yiyecek-içecek yönetimi, şarap sektörü, satış, pazarlama ve operasyon yönetimi alanlarında sürdürmektedir. Bu bilgiler, kamuya açık olarak paylaşılan profesyonel kariyer geçmişine dayanmaktadır.