Cengiz Baltepe neden öldü, Nilüferin arkadaşı Cengiz Baltepe kimdir?

“Nilüfer’in arkadaşı Cengiz Baltepe kimdir?” sorusu, hakkında ortaya atılan haberler sonrası en çok aranan konular arasında yer aldı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Baltepe’nin kim olduğu, yaşamı ve hakkında çıkan söylentilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak konusu oldu.

CENGİZ BALTEPE KİMDİR? MÜZİK DÜNYASINI YASA BOĞAN KAYIP

Türk müziğinin güçlü seslerinden Nilüfer, Kurban Bayramı’nda aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Ünlü sanatçının 35 yıllık sahne arkadaşı ve yakın dostu piyanist Cengiz Baltepe, hayatını kaybetti. Uzun yıllara dayanan dostluklarıyla bilinen ikili, müzik dünyasında önemli projelere imza atmıştı.

35 YILLIK DOSTLUK BİR ANDA SON BULDU

Nilüfer ile Cengiz Baltepe’nin dostluğu yaklaşık 35 yıl öncesine dayanıyordu. Baltepe, yalnızca sahnede birlikte çalıştığı bir müzisyen değil, aynı zamanda sanatçının en yakın dostlarından biri olarak tanınıyordu. Bayram günü gelen vefat haberi, Nilüfer’i ve sevenlerini derinden sarstı.

NİLÜFER’DEN DUYGUSAL VEDA PAYLAŞIMI

Usta sanatçı Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını “Bıraktın gittin bizi” sözleriyle ifade etti. Baltepe’nin iyi bir insan ve iyi bir müzisyen olduğunu vurgulayan Nilüfer, uzun yıllar birlikte sahne alma hayallerinin yarım kaldığını belirtti. Paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

MÜZİK CAMİASI YASA BOĞULDU

Cengiz Baltepe’nin vefat haberi, müzik dünyasında da büyük üzüntüyle karşılandı. Pek çok sanatçı ve seveni sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşırken, Baltepe’nin zarif kişiliği ve müzikal yeteneğiyle hatırlanacağı ifade edildi.

CENAZE DETAYLARI AÇIKLANDI

Edinilen bilgilere göre Cengiz Baltepe’nin cenazesi 29 Mayıs Cuma günü ikindi namazının ardından Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecek. Nilüfer, çelenk gönderimi yerine LÖSEV veya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapılmasını rica etti.

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Cengiz Baltepe’nin ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detayların ilerleyen günlerde netleşmesi beklenirken, sevenleri ve sanat camiası büyük bir kayıp olarak değerlendirdi.