Cemil Tugay kimdir? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli?

Siyaset dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son dönemde gündeme gelen açıklamalarıyla yeniden öne çıktı. Vatandaşlar, "Cemil Tugay kimdir? Cemil Tugay kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi görevlerde bulundu?" sorularına yanıt arıyor. İşte doktorluktan belediye başkanlığına uzanan kariyeriyle Cemil Tugay'ın biyografisi ve siyasi yaşamına dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında...

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, Türk siyasetçi ve tıp doktorudur. 13 Haziran 1967 tarihinde Van'da dünyaya gelen Tugay, uzun yıllar plastik cerrahi alanında hekim olarak görev yaptıktan sonra siyasete atıldı. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Tugay, 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2026 yılında CHP'den istifa ederek görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürmeye başladı.

CEMİL TUGAY KAÇ YAŞINDA?

Cemil Tugay, 13 Haziran 1967 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

CEMİL TUGAY NERELİ?

Cemil Tugay, Van doğumludur. İlk ve orta öğreniminin ardından tıp eğitimini İzmir'de tamamlayarak meslek hayatını uzun yıllar bu şehirde sürdürmüştür.

CEMİL TUGAY'IN KARİYERİ

Cemil Tugay, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi ihtisasını tamamladı. 1997-1998 yıllarında ABD'deki Cleveland Clinic'te araştırmacı doktor olarak görev yaptı. 2000 yılında plastik cerrahi uzmanı unvanını aldı ve uzun yıllar serbest hekim olarak çalıştı.

Siyasi kariyerine 2010 yılında CHP'ye üye olarak başlayan Tugay, 2015 yılında CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde Karşıyaka Belediye Başkanı, 2024 yerel seçimlerinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2023 yılında CHP'deki "değişim" hareketini destekleyen isimler arasında yer alan Tugay, 2026 yılında yaşanan parti içi gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İstifasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürdüğünü açıkladı ve kurulması halinde Özgür Özel liderliğindeki yeni siyasi oluşuma katılacağını ifade etti. Ayrıca evli, üç çocuk babası olan Tugay, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.