Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı ne iş yapıyor, mesleği ne?

Şaban Cemil Kazancı, 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Rize kökenli olan Kazancı, Türkiye'nin köklü sanayi ve enerji gruplarından birinin kurucusu olan Ali Metin Kazancı'nın oğludur. Aileden gelen girişimcilik kültürü, onun iş hayatındaki yöneliminde belirleyici olmuştur.

İŞ HAYATINA BAŞLANGICI

Cemil Kazancı, profesyonel kariyerine Kazancı Holding bünyesinde başlamıştır. Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve jeneratör üretimi ile satışı yapan şirketlerde yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Bu süreçte edindiği tecrübeler, ilerleyen yıllarda enerji sektörüne yoğunlaşmasının temelini oluşturmuştur.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞİ

1997 yılında, Kazancı Holding'in enerji alanındaki en önemli yatırımlarından biri olan Aksa Enerji'nin kuruluş aşamasında aktif rol almıştır. Bu dönemde enerji üretimi ve yatırımları konusunda stratejik kararların alınmasında etkili olmuştur.

YÖNETİMSEL GÖREVLERİ

Günümüzde Cemil Kazancı, Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Aksa Enerji'nin de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su unvanlarını taşımaktadır. Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürerek holdingin genel stratejisinde belirleyici bir konumda yer almaktadır. Temmuz 2019'dan bu yana Aksa Enerji Şirketleri'nin CEO'su olarak görevine devam etmektedir.

SERVETİ VE İŞ DÜNYASINDAKİ YERİ

Cemil Kazancı, Türkiye'nin en varlıklı iş insanları arasında gösterilmektedir. 2025 yılı itibarıyla açıklanan listelere göre yaklaşık 4,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ikinci kişisi konumundadır. Bu tablo, onun özellikle enerji ve jeneratör sektörlerindeki güçlü liderliğini ve küresel ölçekteki etkisini ortaya koymaktadır.

KAZANCI HOLDİNG VE FAALİYET ALANLARI

Kazancı Holding; enerji başta olmak üzere tarım, turizm ve gayrimenkul gibi birçok farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Cemil Kazancı, bu geniş yapının yönetiminde kilit rol üstlenerek holdingin büyüme ve küreselleşme stratejilerine yön vermektedir.