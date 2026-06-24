Cem Söküt kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Şeker İbo'su Cem Söküt kaç yaşında, nereli?

“Altı Üstü İstanbul” dizisinde canlandırdığı Şeker İbo karakteriyle ekranlara gelen Cem Söküt, oyunculuk performansıyla gündeme geldi. Daha önce birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncunun biyografisi merak ediliyor. Cem Söküt kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

CEM SÖKÜT KİMDİR?

Cem Söküt, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 22 Aralık 1997 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine 2019 yılında adım atan Söküt, daha önce Muay Thai sporuyla ilgilenmiş ve spor geçmişiyle de dikkat çekmiştir. Televizyon ve dijital platform projelerinde yer alarak kısa sürede tanınan bir isim haline gelmiştir.

CEM SÖKÜT KAÇ YAŞINDA?

22 Aralık 1997 doğumlu olan Cem Söküt, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

CEM SÖKÜT NERELİ?

Cem Söküt İstanbul doğumludur ve yaşamının büyük bölümünü burada geçirmiştir.

CEM SÖKÜT’ÜN KARİYERİ

Cem Söküt oyunculuk kariyerine 2019 yılında “Çukur” dizisi ile başlamıştır. Ardından “Hakim”, “Mahkum”, “Duran” ve “Kopuk” gibi yapımlarda rol almıştır. En çok “Yalı Çapkını” dizisinde canlandırdığı Sinan karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

2024 yılında “Barda” filminde rol alarak sinema kariyerine de adım atan oyuncu, 2025’te “Başka Bir Gün” dizisinde yer almıştır. Güncel olarak ise 2026 yapımı “Altı Üstü İstanbul” dizisinde oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.