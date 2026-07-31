Cem Küçük neden gözaltına alındı, ne dedi? Gazeteci Cem Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler kısa sürede gündem olurken, "Cem Küçük neden gözaltına alındı?", "Gazeteci Cem Küçük kimdir?", "Cem Küçük kaç yaşında?" ve "Cem Küçük nereli?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler ve Cem Küçük'ün yaşamına dair öne çıkan detaylar.

CEM KÜÇÜK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Cem Küçük hakkında maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yapma, tehdit ve şantaj iddiaları nedeniyle işlem başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan tespitlerin de incelemeye alındığı belirtildi. Bunun yanı sıra dosyada çeşitli tanık beyanları ile farklı kişiler tarafından yapılan şikayetlerin de bulunduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, konuya ilişkin resmi adli süreç sürüyor.

Not: Gözaltı kararı, ceza muhakemesi sürecinde uygulanan bir koruma tedbiridir. Gözaltı kararı verilmiş olması tek başına suçun kesin olarak işlendiği anlamına gelmez. Soruşturma süreci, ilgili adli makamlar tarafından yürütülmeye devam etmektedir.

GAZETECİ CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Cem Küçük, 1978 yılında Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini Zonguldak'ta tamamlayan Küçük, daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyerine köşe yazarlığı yaparak başlayan Cem Küçük, ilerleyen yıllarda televizyon programlarında yaptığı yorumlarla geniş kitleler tarafından tanındı. Medya kariyeri boyunca çeşitli gazete ve televizyon platformlarında görev alan Küçük, özellikle güncel siyaset ve gündeme ilişkin değerlendirmeleriyle kamuoyunda bilinen isimlerden biri oldu.

Son olarak hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararıyla yeniden gündeme geldi.

CEM KÜÇÜK KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu olan Cem Küçük, 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

CEM KÜÇÜK NERELİ?

Cem Küçük, Zonguldak'ın Kozlu ilçesi doğumludur.

Çocukluk ve ilk eğitim yıllarını Zonguldak'ta geçiren Küçük, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra medya sektöründe çalışmaya başladı.

Hakkında yürütülen soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.