Cem Karaca eşi kim, Cem Karaca kaç dea evlendi, İlkim Karaca, Feride Balkan, Semra Özgür Meriş Başaran kimdir?

Türk müziğinin unutulmaz sesi Cem Karaca’nın yaşam öyküsü, beraber olduğu kadınların isimleriyle de sık sık arama motorlarında yer buluyor. "İlkim Karaca, Feride Balkan, Semra Özgür ve Meriç Başaran kimdir?" başlıkları altında araştırma yapan müzikseverler, sanatçının toplamda beş kez nikah masasına oturduğunu görüyor. Oğlu Emrah Karaca’nın annesi Feride Balkan’dan, ilk ve dördüncü eşi olan Semra Özgür’e; tiyatrocu Meriç Başaran’dan hayat arkadaşı İlkim Karaca’ya kadar bu isimler, Karaca’nın hem sürgün yıllarına hem de Türkiye’ye dönüşüne tanıklık ettiler. Cem Karaca’nın özel hayatındaki bu dönüm noktalarını sizler için derledik.

CEM KARACA KAÇ KEZ EVLENDİ?

Türk müziğinin güçlü sesi Cem Karaca, hayatı boyunca toplamda 5 kez nikah masasına oturmuştur. Sanatçının evlilikleri genellikle sanat camiasından isimlerle gerçekleşmiş ve her biri usta sanatçının yaşamındaki farklı dönemlere (askerlik, şöhret, sürgün ve dönüş yılları) tanıklık etmiştir.

SEMRA ÖZGÜR KİMDİR?

Cem Karaca'nın hem ilk hem de dördüncü eşidir. Tiyatro sanatçısı olan Semra Özgür ile sanatçı ilk evliliğini 22 Aralık 1965 tarihinde yapmıştır. Bu evlilikten sadece 3 gün sonra askere giden Karaca'nın bu beraberliği bir süre sonra sona ermiştir. İlginç bir tesadüfle ikili, 5 Temmuz 1993 tarihinde tekrar nikah masasına oturarak sanatçının dördüncü evliliğini gerçekleştirmişlerdir.

MERİÇ BAŞARAN KİMDİR?

Cem Karaca’nın ikinci eşidir. Ünlü yönetmen Tunç Başaran’ın kardeşi ve kendisi de bir tiyatro oyuncusu olan Meriç Başaran ile sanatçı 1968 yılında evlenmiştir. Sanat dünyasının içinden gelen bu birliktelik yaklaşık 2 yıl sürmüştür.

FERİDE BALKAN KİMDİR?

Cem Karaca’nın üçüncü eşi olan Feride Balkan, sanatçının hayatındaki en önemli figürlerden biridir. 21 Ağustos 1972’de evlenen çiftin 1976 yılında, sanatçının tek çocuğu olan Emrah Karaca dünyaya gelmiştir. Cem Karaca’nın Almanya’daki zorunlu sürgün yıllarında yolları ayrılan çift, 19 yıllık resmi bir evlilik süreci geçirmiştir.

İLKİM KARACA KİMDİR?

Efsane sanatçının beşinci ve son eşidir. Müzik öğretmeni ve koro şefi olan İlkim Karaca, Cem Karaca ile 2001 yılında evlenmiş ve sanatçının 2004 yılındaki vefatına kadar yanından ayrılmamıştır. İlkim Karaca, usta sanatçının vefatından sonra miras tartışmaları ve Cem Karaca’nın hayatını konu alan film süreçlerindeki hukuki itirazlarıyla sıkça gündeme gelmiştir.