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TRT, Celtic Beşiktaş maçının anlatım ekibini belirledi. İşte Celtic Beşiktaş maçının spikerine ve yayın ekibine dair ayrıntılar. Celtic Beşiktaş maçını kim anlatıyor, Celtic Beşiktaş maçı spikeri kim?

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI SPİKERİ KİM?

Celtic Beşiktaş maçının spikerliğini Özkan Öztürk üstlenecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.