Celtic Beşiktaş maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Siyah-beyazlılar, Avrupa futbolunun en etkileyici atmosferlerinden birine sahip Celtic Park'ta sahaya çıkacak. İşte Celtic Beşiktaş maçının oynanacağı stadyuma dair bilgiler.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?

Celtic Beşiktaş maçı, İskoçya'nın en büyük kenti Glasgow'da oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kapsamında gerçekleştirilecek.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Celtic Beşiktaş maçı, Celtic'in iç saha maçlarını oynadığı Celtic Park'ta oynanacak. Stadyum, taraftarlar arasında "Parkhead" adıyla da biliniyor.

CELTIC PARK HAKKINDA

Glasgow'un doğusunda yer alan Celtic Park, yaklaşık 60 bin kişilik kapasitesiyle İskoçya'nın en büyük futbol stadyumu. 1892 yılından bu yana Celtic'e ev sahipliği yapan stadyum, Avrupa maçlarındaki coşkulu taraftar atmosferiyle tanınıyor.

CELTIC LİGDE LİDER

Celtic, Avrupa Ligi'nde henüz puan toplayamasa da İskoçya Premier Ligi'nde 28 puanla zirvede yer alıyor. İskoç ekibi, Beşiktaş karşısında Avrupa'daki ilk puanlarını almayı hedefliyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.