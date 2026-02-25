Celal Karatüre aslen nereli, roman mı? 'Kabede Hacılar' ilahisini söyleyen Celal Karatüre ne iş yapıyor, hoca mı, tarikata bağlı mı?

Celal Karatüre, son dönemin en dikkat çeken ilahi sanatçılarından biri olarak sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da adından söz ettiriyor. Seslendirdiği "Kabede Hacılar" ilahisi, uluslararası müzik listelerinde 1 numaraya yükselerek onu, ilahi türünde zirveye ulaşan ilk Türk sanatçı konumuna taşıdı. Peki, Celal Karatüre kimdir? "Kabede Hacılar" ilahisini söyleyen Celal Karatüre ne iş yapıyor, hoca mı? Celal Karatüre aslen nereli, roman mı? Detaylar...

CELAL KARATÜRE KİMDİR?

Celal Karatüre, günümüzün en dikkat çekici ilahi sanatçılarından biri olarak öne çıkıyor. Samsun'un Canik ilçesi Mezbane Mahallesi ile özdeşleşmiş olan Karatüre, müzik kariyerinde özellikle Roman kültürünün samimiyetini eserlerine taşımaktadır. Roman kökenli bir aileden gelen sanatçı, köklerinden aldığı müzikal mirası kendine has yorumuyla birleştirerek dinleyicilerine sunuyor.

Seslendirdiği "Kabede Hacılar" ilahisiyle geniş bir kitleye ulaşan Karatüre, bu alanda uluslararası bir başarıya da imza atmıştır. Billboard listelerinde 1 numaraya yükselerek, ilahi türünde dünya çapında zirveye çıkan ilk Türk sanatçı olma unvanını kazanmıştır.

KABEDE HACILAR İLAHİSİNİ SÖYLEYEN CELAL KARATÜRE NE İŞ YAPIYOR, HOCA MI?

Celal Karatüre, halk arasında "hoca mı?" sorusuyla sıkça merak edilmektedir. Ancak Karatüre, geleneksel bir din eğitimi almış veya resmi olarak hoca unvanına sahip bir kişi değildir. O, esasen müzisyen ve ilahi sanatçısıdır. Karatüre'nin uzmanlık alanı, Roman kültürüyle harmanlanmış ilahiler ve dini ezgiler üretmektir.

Sanatçının sahne performansları ve albümleri, onu yalnızca Türkiye'de değil uluslararası platformlarda da tanınır hale getirmiştir. Özellikle ilahi türündeki eserleri, dinleyiciler tarafından manevi bir deneyim olarak değerlendirilmektedir.

CELAL KARATÜRE ASLEN NERELİ?

Celal Karatüre, aslen Samsunludur ve hayatını hâlen bu şehirde sürdürmektedir. Özellikle Canik ilçesi Mezbane Mahallesi, onun hayatında ve müzikal kariyerinde önemli bir rol oynamaktadır.

CELAL KARATÜRE ROMAN MI?

Evet, Celal Karatüre, Roman kökenli bir aileden gelmektedir.

CELAL KARATÜRE TARİKATA BAĞLI MI?

Celal Karatüre'nin herhangi bir tarikata bağlı olduğuna dair güvenilir kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır.