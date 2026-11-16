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Cebelitarık - Malta maçı hangi kanalda, Cebelitarık - Malta maçı nereden CANLI izlenir?

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Cebelitarık - Malta maçı hangi kanalda, Cebelitarık - Malta maçı nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde Cebelitarık, sahasında Malta'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "Cebelitarık - Malta maçı hangi kanalda?" ve "Cebelitarık - Malta maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Cebelitarık - Malta maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Cebelitarık'taki Europa Point Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. İşte Cebelitarık - Malta maçının yayın bilgileri.

CEBELİTARIK - MALTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cebelitarık - Malta maçı Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşmanın yayın hakkını alan bir Türk kanalı bulunmuyor.

CEBELİTARIK - MALTA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Cebelitarık - Malta maçının Türkiye'de canlı izlenebileceği resmi bir yayın platformu bulunmuyor. Futbolseverler karşılaşmanın skorunu canlı skor siteleri ve uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Yayın bilgisinde değişiklik olması halinde haberimiz güncellenecek.

CEBELİTARIK - MALTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Cebelitarık - Malta maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

CEBELİTARIK - MALTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Cebelitarık'taki Europa Point Stadı'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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